Оперетта «Сильва» в новом исполнении

«Сильва» – это оперетта в двух действиях, созданная выдающимся композитором Имре Кальманом. Режиссёр-постановщик - Сусанна Цирюк из Санкт-Петербурга, а дирижёр-постановщик - лауреат премии «Творческая удача» Сергей Вантеев. За костюмы в этой постановке отвечает художник по костюмам Татьяна Королева.

Эта оперетта приглашает зрителей насладиться уникальным сочетанием музыки, танца и драмы. Спектакль переносит нас в «золотую эпоху» начала XX века, полную роскоши и изящества.

История создания

Сильва Вареска, звезда варьете, стала центральной фигурой композиции, замысел которой возник у Кальмана в начале 1914 года. Он работал над либретто вместе с Лео Штейном и Бела Йенбахом. Немецкое либретто получило название «Да здравствует любовь». Премьера оперетты состоялась в 1914 году в Санкт-Петербурге.

Сюжет

Действие происходит в 1912 году в Будапеште и Вене. Молодой аристократ, князь Эдвин Рональд Карл Иосиф, влюблён в прекрасную Сильву Вареску, звезду знаменитого Будапештского мюзик-холла «Орфеум». Сильва, в свою очередь, готова отказаться от своей карьеры ради любви. Однако общественные нормы той эпохи не позволяют им быть вместе. Родители Эдвина собираются объявить о его помолвке с графиней Анастасией, что усложняет ситуацию. В этом контексте появляется граф Бони Кончиану, друг Эдвина, и с ним его молодая жена, которую оказывается, Эдвин узнаёт как Сильву...

Возрастные рекомендации

Рекомендуется к просмотру зрителям с 12 лет.