Сильва
Киноафиша Сильва

Спектакль Сильва

Оперетта в 2-х действиях
Постановка
Музыкальный театр 16+
Возраст 16+

О спектакле

Оперетта «Сильва» в Новосибирском музыкальном театре

Новосибирский музыкальный театр приглашает вас на захватывающее представление легендарной оперетты Имре Кальмана «Сильва». Эта история о любви, верности и смелости покорила сердца зрителей по всему миру, и теперь она зазвучит по-новому на сцене театра.

Сюжет и персонажи

«Сильва» рассказывает о любви между блистательной звездой варьете, певицей Сильвой Вареску, и князем Эдвином фон Липперт-Вайлерсхайм. Их чувства сталкиваются с реалиями сословных предрассудков и семейных традиций, что приводит к множеству интриг и недоразумений. Оперетта наполнена искрометным юмором и, конечно же, великолепной музыкой, пронизанной венгерскими и цыганскими мотивами.

История создания

Вдохновение для создания «Сильвы» Имре Кальман получил от истории любви, услышанной в одном из венских варьете, где говорилось о романе между аристократом и певицей. Этот мотив сословного неравенства и любви вопреки всему захватил композитора.

Для написания либретто Кальман пригласил известных либреттистов Юлиуса Браммера и Альфреда Грюнвальда. Они значительно переработали первоначальную историю, добавив комических персонажей и интриг. Интересно, что музыку «Сильвы» Кальман создавал в период Первой мировой войны. Несмотря на мрачную атмосферу времени, ему удалось создать яркую и оптимистичную музыку, которая до сих пор радует слушателей.

Премьера и успех

Премьера «Сильвы» состоялась 17 ноября 1915 года в Венском театре «Johann Strauss-Theater». Успех был оглушительным — публика была в восторге от музыки, сюжета и актерской игры. Оперетта быстро стала одной из самых популярных в мире, была переведена на множество языков и поставлена в десятках стран.

«Сильва» — это настоящее сокровище жанра, которое обязательно понравится любителям оперетты и мелодичной музыки. Не упустите шанс увидеть этот шедевр на сцене Новосибирского музыкального театра!

Купить билет на спектакль Сильва

Февраль
15 февраля воскресенье
18:00
Музыкальный театр Новосибирск, Каменская, 43
от 750 ₽

