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Сильва
Билеты от 500₽
Киноафиша Сильва

Спектакль Сильва

0+
Режиссер Жанна Тертерян
Продолжительность 1 час 50 минут, 1 антракт
Возраст 0+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Оперетта «Сильва» в Театре на Басманной

Приглашаем вас на захватывающее путешествие в мир оперетты «Сильва», созданной выдающимся композитором Имре Кальманом. Эта история любви князя и прославленной певицы кабаре Сильвы разворачивается на фоне яркой атмосферы театра-кабаре в Венгрии 30-х годов XX века.

О чем спектакль?

В центре сюжета — страсть, преданность и, конечно же, музыкальные номера, которые не оставят равнодушными никого из зрителей. Сюжет полон неожиданных поворотов, а музыкальные композиции становятся настоящими жемчужинами оперетты.

Интересные факты

  • Имре Кальман — один из самых известных композиторов венгерской оперетты, его работы исполняют на сценах театров по всему миру.
  • «Сильва» была написана в 1915 году и быстро завоевала популярность благодаря своим мелодиям и интригующему сюжету.
  • Спектакль погружает зрителей в атмосферу блистательного мира кабаре, где переплетаются искусство и жизнь.

Что ожидать?

Вы сможете насладиться великолепными выступлениями талантливых актеров, а также яркими костюмами и сценографией, которые создадут неповторимую атмосферу времени. Не упустите возможность стать частью этой захватывающей истории!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 сентября
Театр на Басманной Москва, Н.Басманная, 37, стр. 1
18:00 от 500 ₽

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