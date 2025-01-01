Спектакль Сильва

Волшебный мир оперетты «Сильва» в Самарском театре оперы и балета

Оперетта, известная в России как «Сильва», имеет интересную историю своего названия. Изначально она носила рабочее название «Да здравствует любовь!», а к моменту премьеры была переименована в «Княгиня чардаша». Это произведение также ставилось под другими названиями, такими как «Королева чардаша» и «Дитя шантана».

Сюжет и главные герои

Сюжет «Сильвы» представляет собой «театр о театре», рассказывая о судьбе артистки варьете Сильвы Вареску. Вокруг неё вращаются князья и графы, восхищающиеся её талантом. Однако влюбленный в Сильву Эдвин, сын князя Воляпюк, сталкивается с сословными предрассудками, мешающими им быть вместе. Переплетение судеб героев показывает, насколько обманчиво многое в их жизни.

Музыка и вечные темы

Оперетта «Сильва» была, есть и всегда будет номером один в своём жанре. Вдохновенные мелодии этого произведения рассказывают о всепобеждающей силе любви, которая преодолевает любые преграды. В самарском театре «Сильва» впервые была поставлена во время Великой отечественной войны в 1942 году, когда театр носил название Куйбышевского театра оперы, балета и музыкальной комедии. В то время репертуар театра включал много оперетт, но совсем немного опер и балетов.

В 1944 году состоялась новая постановка, которая радовала зрителей несколько лет после войны. Главный режиссер Борис Рябикин вспомнил о «Сильве» в 1992 году, а в 2007 году она была поставлена под названием «Королева чардаша» Борисом Кричмаром.

Новая интерпретация от Евгении Теняковой

Режиссер-постановщик текущего спектакля, заслуженная артистка России Евгения Тенякова, стремится отойти от привычных штампов жанра. Она делится: «Я хочу, чтобы зрители увидели в оперетте не просто развлечение, не набор остроумных реплик и комических трюков. В знаменитой оперетте Имре Кальмана, кроме череды обычных ситуаций, есть и глубокие человеческие чувства».

Тенякова акцентирует внимание на яркости чувств и переживаний героев. «В «Сильве» показано, как тема любви преломляется в каждой судьбе по-своему. Рядом с темой любви через всю оперетту проходит тема театра, театральной "изнанки", закулисья», — добавляет режиссер. Как сказал Шекспир: «Мир – театр». Оперетта утверждает: «и любовь – тоже своего рода театр».