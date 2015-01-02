Спектакль «Сильва. Дойти до премьеры» в молодежном театре на Фонтанке

В 2025 году спектакль «Сильва. Дойти до премьеры» войдет в «Золотой фонд театральных постановок России». Это событие обещает быть знаковым для зрителей и театрального сообщества.

История оперетты «Сильва»

Оперетта «Сильва» Имре Кальмана считается одной из самых известных в мире. В 1943 году с её постановкой открылся Воркутинский музыкально-драматический театр, ныне известный как Воркутинский драматический театр имени Б. А. Мордвинова. В те времена создание театра и постановка такой яркой и праздничной оперетты были настоящим подвигом, особенно в условиях Великой Отечественной войны.

Условия постановки

Спектакль был реализован в неспокойный период, когда заполярный посёлок на реке Воркуте ещё только начинал превращаться в город. Многие участники той постановки были политзаключёнными, что придаёт этому событию особую значимость.

Реконструкция исторических событий

Сейчас, спустя 80 лет, наследники первых артистов вдохнули в воспоминания о тех далёких событиях новую жизнь. Спектакль «Сильва. Дойти до премьеры» представляет собой уникальный сплав классического произведения И. Кальмана и воркутинской хроники осени 1943 года, открывая зрителю новые грани известной истории.

Приглашаем на спектакль!

Не упустите возможность стать частью этой захватывающей истории, которая соединяет прошлое и настоящее, искусство и жизнь. «Сильва. Дойти до премьеры» — это не просто спектакль, а возможность задуматься о времени, людях и их судьбах.