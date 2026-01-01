Венгерская оперетта на сцене Народного Дома графини Паниной

Приглашаем вас на уникальную оперетту «Сильва», которая будет представлена на сцене Народного дома графини С.В. Паниной. Этот музыкальный спектакль в двух действиях подарит вам великолепную музыку Имре Кальмана, исполненную лауреатами международных конкурсов — инструментальным ансамблем «Забава».

История спектакля

Изначально оперетта И. Кальмана называлась «Королева чардаша», но новое имя она получила именно в России, куда партитура попала сразу после венской премьеры. Премьера в России состоялась в 1916 году.

Сюжет

Главная героиня — красавица-певица Сильва Вареску, влюбленная в аристократа князя Липперт-Вайлерсхайма. Ее душевная чистота, работоспособность и талант покоряют сердце князя Эдвина. Но может ли богатый юноша жениться на легкомысленной девушке из кабаре? Завсегдатай «Орфеума» Ферри уверен, что может, однако у княгини Цицилии Липперт-Вайлерсхайм, матери Эдвина, на этот счет другое мнение.

Сильва, защищая своё право на счастье и человеческое достоинство, вступает в борьбу с сословным чванством. Чем закончится это противостояние двух ярких женщин? Узнайте, посмотрев этот фееричный спектакль, полный тонких и лирических нот, а порой и трагических моментов.

Творческая команда

Режиссер-постановщик спектакля — заслуженный артист России Александр Мурашко. Кастинг-директор — Алексей Сазонов, балетмейстер — Татьяна Андреева, директор — Оксана Селина.

Экскурсия по Народному Дому

В антракте гостям будет предложена прогулка-экскурсия по Народному дому графини Паниной. Профессиональные экскурсоводы расскажут об истории строительства особняка и о жизни этой знаменитой семьи. История заведения начинается в 1900 году, когда по инициативе графини Софьи Владимировны Паниной был построен народный дом, открывшийся в 1903 году. Архитектором здания стал Ю.Ю. Бенуа, и оно изначально было спроектировано с театральным залом.

Приглашаем вас!

Не упустите шанс насладиться великолепной музыкой, захватывающим сюжетом и незабываемыми балетными номерами в исполнении ансамбля «Забава». Приходите и погрузитесь в атмосферу театрального искусства!