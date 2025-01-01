Спектакль Сильное чувство

Комедия на сцене Театра-студии Вс. Шиловского

В самом сердце Москвы разыгрывается комедия, где обычная квартира становится ареной для необычных событий. На этот раз, в рамках нового спектакля, зрителей ждёт увлекательная история о любви, дружбе и неожиданных поворотах судьбы.

Гости, которых не ждали

С утра квартира наполняется яркими персонажами. Среди них:

Знаменитый врач , создатель чудодейственного эликсира здоровья, молодости и красоты «Буридан»;

, создатель чудодейственного эликсира здоровья, молодости и красоты «Буридан»; Товарищ Бернардов , член всех творческих и профессиональных союзов Москвы;

, член всех творческих и профессиональных союзов Москвы; Антон Палыч , уважаемый человек, который всегда готов прийти на помощь;

, уважаемый человек, который всегда готов прийти на помощь; Сегедилья Марковна , светская львица и завсегдатай столичных мероприятий;

, светская львица и завсегдатай столичных мероприятий; Мархоцкий , обаятельный исправляющийся заключённый;

, обаятельный исправляющийся заключённый; Мистер Пип, таинственный иностранец с загадочным прошлым.

Свадьба, которая всё изменит

Ната и Стасик, молодая пара, только что вступившая в законный брак, решили отметить это важное событие в кругу самых близких. Их радость слегка омрачается, когда на лестничной площадке появляется первый муж Наты, готовый на всё, чтобы вернуть свою любовь. Эта встреча обещает множество неожиданных моментов и комических ситуаций.

Не упустите шанс увидеть спектакль!

Спектакль обещает зрителям не только интересный сюжет, но и яркие эмоции, захватывающие повороты сюжета и множество комедийных ситуаций. Не упустите возможность стать частью этого увлекательного театрального действия. Приходите и узнайте, как обыденность может превратиться в настоящее приключение!