Спектакль Сильное чувство

В самом сердце Москвы разыгрывается комедия, где обычная квартира становится ареной для необычных событий. На этот раз, в рамках нового спектакля, зрителей ждёт увлекательная история о любви, дружбе и неожиданных поворотах судьбы.
С утра квартира наполняется яркими персонажами. Среди них:
Ната и Стасик, молодая пара, только что вступившая в законный брак, решили отметить это важное событие в кругу самых близких. Их радость слегка омрачается, когда на лестничной площадке появляется первый муж Наты, готовый на всё, чтобы вернуть свою любовь. Эта встреча обещает множество неожиданных моментов и комических ситуаций.
Спектакль обещает зрителям не только интересный сюжет, но и яркие эмоции, захватывающие повороты сюжета и множество комедийных ситуаций. Не упустите возможность стать частью этого увлекательного театрального действия. Приходите и узнайте, как обыденность может превратиться в настоящее приключение!