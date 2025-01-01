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Сильное чувство
Билеты от 2000₽
Киноафиша Сильное чувство

Спектакль Сильное чувство

Постановка
Театр-студия Всеволода Шиловского 16+
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Комедия на сцене Театра-студии Вс. Шиловского

В самом сердце Москвы разыгрывается комедия, где обычная квартира становится ареной для необычных событий. На этот раз, в рамках нового спектакля, зрителей ждёт увлекательная история о любви, дружбе и неожиданных поворотах судьбы.

Гости, которых не ждали

С утра квартира наполняется яркими персонажами. Среди них:

  • Знаменитый врач, создатель чудодейственного эликсира здоровья, молодости и красоты «Буридан»;
  • Товарищ Бернардов, член всех творческих и профессиональных союзов Москвы;
  • Антон Палыч, уважаемый человек, который всегда готов прийти на помощь;
  • Сегедилья Марковна, светская львица и завсегдатай столичных мероприятий;
  • Мархоцкий, обаятельный исправляющийся заключённый;
  • Мистер Пип, таинственный иностранец с загадочным прошлым.

Свадьба, которая всё изменит

Ната и Стасик, молодая пара, только что вступившая в законный брак, решили отметить это важное событие в кругу самых близких. Их радость слегка омрачается, когда на лестничной площадке появляется первый муж Наты, готовый на всё, чтобы вернуть свою любовь. Эта встреча обещает множество неожиданных моментов и комических ситуаций.

Не упустите шанс увидеть спектакль!

Спектакль обещает зрителям не только интересный сюжет, но и яркие эмоции, захватывающие повороты сюжета и множество комедийных ситуаций. Не упустите возможность стать частью этого увлекательного театрального действия. Приходите и узнайте, как обыденность может превратиться в настоящее приключение!

Режиссер
Всеволод Шиловский
В ролях
Виктория Пархоменко
Мадина Дасаева
Александр Сибирцев
Юлия Ткач
Александр Лавров

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Театр-студия Всеволода Шиловского Москва, Петровка, 17, стр. 2
19:00 от 2000 ₽

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