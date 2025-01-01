Меню
Сильнее любви (Вологда)
Киноафиша Сильнее любви (Вологда)

Спектакль Сильнее любви (Вологда)

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль Камерного драматического театра Вологды в Рязани

Спектакль, который представлен Камерным драматическим театром г. Вологды, рассказывает историю двоих, оказавшихся в непростых условиях на необитаемом острове. Здесь встречаются два противоположных мира: суровая девушка-снайпер из красноармейского отряда по имени Марютка и плененный ею белый офицер, потомственный дворянин Вадим Говоруха-Отрок. События развиваются, и эти непримиримые враги начинают влюбляться друг в друга.

Темы и ценности

Спектакль поднимает важные темы классовой вражды и идеологических противоречий. Однако в центре всего остаются высшие человеческие ценности, которые преодолевают даже самые жесткие условности.

Актерский состав и работа режиссера

На сцене зрителей ждут молодые и талантливые актеры — Ксения Саблина и Вячеслав Евдокимов. Они уже получили положительные отзывы за свою работу и убедительное воплощение ролей. Режиссером спектакля выступает Яков Рубин, который сумел создать атмосферу, заставляющую зрителей задуматься над глубинными вопросами жизни.

Не упустите возможность стать свидетелем этой увлекательной истории о любви, которая способна преодолеть любые преграды. Это спектакль, который обязательно оставит след в вашем сердце.

Расписание

В других городах

Рязань, 23 ноября
Рязанский театр драмы Рязань, Театральная пл., 7а
13:00

