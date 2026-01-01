Спектакль Сильфида

Балет «Сильфида» в Башкирском государственном театре оперы и балета

Башкирский государственный театр оперы и балета в Уфе приглашает зрителей на уникальную постановку балета «Сильфида» – одного из старейших сохранившихся романтических произведений. Этот балет известен тем, что впервые ввел танцы на пуантах в балетную практику.

Балет был создан в 1832 году Филиппом Тальони в Париже для его дочери, танцовщицы Марии Тальони. Позже, в 1836 году, он был переработан Августом Бурнонвилем в Дании. В нашей интерпретации либретто и хореография также принадлежат Бурнонвилю, а режиссером спектакля выступает Татьяна Трудоношина. На сцене вместе с артистами балетной труппы участвуют учащиеся Башкирского хореографического колледжа им. Рудольфа Нуреева.

Сюжет

Балет состоит из двух действий. Первое действие раз unfolds in a picturesque Scottish village накануне свадьбы молодого крестьянина Джеймса и его невесты Эффи. В этот момент его мир переворачивается встреча с Сильфидой – чарующим духом воздуха. Она появляется, будит Джеймса своим поцелуем и вызывает в нём чувства, которые приводят к конфликту между долгом и желаниями.

Сильфида, невидимая для всех, кроме Джеймса, снова появляется на свадебном празднике, похищая обручальное кольцо. Очарованный ею, Джеймс покидает Эффи в поисках своей новой любви.

Второе действие

Во втором акте зрители попадают в зачарованный лес, где колдунья Мэдж ворожит над кипящим котлом. Джеймс, одержимый своей страстью, пытается поймать Сильфиду, но она ускользает от его рук. Колдунья предлагает ему волшебный шарф, но его использование приводит к трагическим последствиям. Сильфида теряет свои крылья и, не в силах жить, уходит в облака, оставляя Джеймса с неразрешимыми душевными терзаниями и свадебным шествием Эффи и Гюрна вдали.

Этот балет – ода любви и утрате, которая остается актуальной во все времена. Не пропустите шанс увидеть это величественное произведение на сцене театра!