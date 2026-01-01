Романтический балет «Сильфида» в Алматы

Государственный академический театр оперы и балета им. Абая представляет балет «Сильфида» — произведение, оставившее значительный след в истории театрального искусства. Балет основан на либретто А. Нурри и Ф. Тальони и был поставлен великим хореографом Августом Бурнонвилем, а также в редакции Эльзы — Марианн фон Розен.

Сюжет балета

Действие первого акта начинается с того, что молодой шотландский крестьянин Джеймс накануне своей свадьбы с Эффи встречает Сильфиду — очаровательного духа воздуха. Она будит его поцелуем и порхает вокруг, вызывая у Джеймса сильное волнение. Он пытается поймать Сильфиду, но та исчезает.

На свадебном празднике вновь появляется Сильфида, обрекая Джеймса на внутренний конфликт. Колдунья Мэдж предсказывает несчастье для Эффи, намекая на другого жениха — Гюрна. В разгаре праздника Сильфида похищает обручальное кольцо, и Джеймс, не в силах противостоять её чарам, устремляется за ней, оставив Эффи в горечи.

Во втором акте колдунья Мэдж вновь вступает в игру, предсказывая, что Джеймс сможет заполучить Сильфиду, используя волшебный шарф. Джеймс следит за Сильфидой в сказочном лесу, но его попытки схватить её безуспешны. Колдунья предлагает ему шарф, который позволяет ему поймать Сильфиду, но это приводит к трагическим последствиям — Сильфида теряет свои крылья и погибает.

В ролях

Сильфида, дух воздуха — Ақбота Бекболатова

Джеймс, сын Анны — Рүстем Иманғалиев

Мэдж, колдунья — Даурен Женис

Эффи, невеста Джеймса — Айман Егисбаева

Хозяин дома — Елдар Абилов

Анна, вдова фермера — Айгуль Дуйсекова

Гюрн, крестьянин — Нурсултан Алпамысулы

Нэнси, подруга Эффи — Дина Ауельбек

Сильфиды, шотландские крестьяне, старики, дети, ведьмы — артисты балета

Дирижеры и постановочная группа

Симфонический оркестр Казахского национального театра оперы и балета под управлением дирижера Мухтара Калдаякова. Дирижер-постановщик Нуржан Байбусинов, заслуженный деятель Казахстана и главный дирижер театра. Балетмейстер-постановщик Леонид Сарафанов — премьер Мариинского театра и лауреат театральных премий «Benois de la Danse», «Золотая маска», «Золотой софит». Художник-постановщик Вячеслав Окунев — народный художник России, лауреат государственных премий нескольких стран. Художественный руководитель балетной труппы — Гульжан Туткибаева, народная артистка РК.