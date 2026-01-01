Балет «Сильфида» в театре «Астана Опера»

Примечательное событие в мире балета — обновленная версия «Сильфиды» в двух актах, которая подарит зрителям 1 час 40 минут эстетического наслаждения с одним антрактом. Убедительная просьба обратить внимание на возрастное ограничение: 10+

Дирекция театра оставляет за собой право замены исполнителей.

О спектакле

Либретто для «Сильфиды» написано Адольфом Нурри, а хореография принадлежит Августу Бурнонвилю, созданная в 1836 году и отредактированная Эльзой-Марианной фон Розен. Это классический балет, который считается первенцем романтического балета, основанный на фантастической повести Шарля Нодье «Трильби, или Аргальский домовой».

Первую постановку «Сильфиды» осуществил хореограф Филипп Тальони в 1832 году в Парижской Гранд-опера для своей дочери Марии. Современники описывали её танцы как звучание скрипки Паганини. Этот спектакль стал символом новой эпохи в искусстве балета, и именно здесь впервые использовались пуанты.

Четыре года спустя в Копенгагене датский хореограф Август Бурнонвиль создал свою версию, изменив музыку и хореографию, но оставив сюжет прежним: крестьянин Джеймс, соблазненный сильфидой, стремится поймать её, что приводит к трагическим последствиям.

Почему стоит посетить

«Сильфида» — это спектакль, который по праву считается произведением для настоящих гурманов балетного искусства. Он очаровывает утончённым хореографическим рисунком, изысканными костюмами и занимательным сюжетом, в котором фантазия переплетается с реальностью. Переживания главного героя, стоящего перед проблемой выбора, делают балет доступным и понятным даже для начинающих зрителей.

Постановочная группа

В роли балетмейстера выступает Алтынай Асылмуратова, Народная артистка России и художественный руководитель балетной труппы театра. Дирижирование возлагается на Армана Уразгалиева и Элмара Бурибаева.

Художником по декорациям и костюмам стал Вячеслав Окунев, Народный художник России. Освещение спектакля обеспечит Сергей Шевченко. За ассистентами балетмейстера-постановщика следят Константин Заклинский и Елена Шерстнева, а также другие члены группы, работающие над созданием данного спектакля.