Сильфида
Киноафиша Сильфида

Спектакль Сильфида

Постановка
Самарский театр оперы и балета 12+
Режиссер Йохан Кобборг, Август Бурнонвиль
Продолжительность 1 час 45 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Балет «Сильфида» в Самарском театре оперы и балета

«Сильфида» – это балет с прекрасной, но сложной судьбой, который продолжает оставаться актуальным на сценах театров по всему миру. Его премьера состоялась 12 марта 1832 года в Париже, на сцене Королевской академии музыки и танца.

Создатели спектакля

  • Либретто: Адольф Нурри и Филиппо Тальони
  • Хореография: Август Бурнонвиль, новая хореография – Йохан Кобборг
  • Художник-постановщик: Питер Фармер
  • Дирижер-постановщик: Павел Клиничев
  • Художник по свету: Дамир Исмагилов

История балета

Балет рассказывает о бессмертной дочери воздуха, которая погублена любовью к простому крестьянину. Этот спектакль стал ярким отражением романтизма, сочетая в себе элементы драмы и лирики. Заглавную роль создал итальянский хореограф Филиппо Тальони специально для своей дочери Марии. Несмотря на то, что она не соответствовала идеалам красоты своего времени, её уникальная техника и талант позволили ей создать незабываемый образ.

Новаторские решения

Филиппо Тальони не только создавал роли, но и внедрял новшества в балетное искусство. Он разработал новый тип костюма для своей дочери: полупрозрачные юбки и специальную обувь, которую сегодня мы знаем как пуанты. Такой подход открыл новые горизонты для балерин, позволяя им достигать невиданных высот в танце.

Музыка и исполнение

История о «Сильфиде», написанная Нурри, дополняет музыкальное сопровождение, создавая атмосферу идеального существа, которое гибнет от прикосновения грубых рук. Это произведение по праву считается шедевром, сохранившим свою привлекательность для зрителей и исполнителей на протяжении почти двухсот лет.

Не упустите возможность увидеть эту классическую постановку в нашем театре. «Сильфида» – это не просто балет, это история о любви, жертве и стремлении к идеалу.

