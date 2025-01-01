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Сила судьбы
Киноафиша Сила судьбы

Спектакль Сила судьбы

Опера Верди в декорациях 1860 года
Постановка
Мариинский театр 12+
Режиссер Элайджа Мошински
Продолжительность 4 часа, 2 антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Аутентичная опера Верди «Сила судьбы» в Мариинском театре

Опера Верди «Сила судьбы», написанная композитором специально для Петербурга, возвращается на сцену Мариинского театра в максимально аутентичном виде. Зрителей ожидает первая редакция произведения, а также декорации, созданные для премьеры в 1862 году. Хотя современные задники, кулисы и костюмы были подготовлены в наши дни, они выполнены по эскизам Андреаса Роллера, знаменитого театрального художника XIX века, который работал над первой постановкой.

Декорации и атмосфера

Десять картин, придуманных Роллером, погружают зрителей в готические интерьеры фамильных замков, мрачные скалистые пейзажи и архитектурные фантазии средневековых монастырей. Сам Верди высоко оценил эти декорации и даже подумывал о том, чтобы использовать их для постановки «Силы судьбы» в Ковент-Гардене.

Сюжет и персонажи

Пересказать сюжет двадцать второй из двадцати шести опер Верди — задача не из легких. В нем переплетаются темы любви, крови и социальной драмы. Главная героиня, испанская аристократка Леонора, влюблена в Альваро, потомка перуанских индейцев. Оскорбленный брат Леоноры, Карлос, пытается отомстить в течение всех четырех актов.

Современники, привыкшие к запутанным романтическим либретто, считали этот сюжет «великолепной чепухой» и «испанской пародией на драму», как отмечал композитор Александр Серов. Однако определение «великолепная» безусловно относится к музыке, которая является центром оперы.

Музыкальные шедевры

Верди писал для итальянской труппы и лучших европейских певцов своего времени, которые были ангажированы русской Дирекцией Императорских театров. Он предъявлял к голосам соотечественников самые высокие требования, игнорируя климатические условия. В «Силе судьбы» каждый вокальный номер — это шедевр.

Зрителям предстоит выбор: послушать романсы несчастной Леоноры с выразительным соло виолончели, её арии перед монастырем или знаменитую «мелодию» в заключительной картине. Также стоит обратить внимание на балладу Карлоса, его арии с виртуозной кабалеттой, романсы Альваро с редкостным соло кларнета, а также дуэты между Леонорой и Альваро и драматические дуэли между Альваро и Карлосом.

Как удачно распорядилась судьба, что Петербургу понадобилась своя собственная опера Верди! Не упустите возможность увидеть это уникальное произведение на сцене Мариинского театра.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 1 августа
Мариинский театр Санкт-Петербург, Театральная пл., 1
19:00 от 1200 ₽

Фотографии

Сила судьбы Сила судьбы Сила судьбы

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