Спектакль Сила судьбы

Аутентичная опера Верди «Сила судьбы» в Мариинском театре

Опера Верди «Сила судьбы», написанная композитором специально для Петербурга, возвращается на сцену Мариинского театра в максимально аутентичном виде. Зрителей ожидает первая редакция произведения, а также декорации, созданные для премьеры в 1862 году. Хотя современные задники, кулисы и костюмы были подготовлены в наши дни, они выполнены по эскизам Андреаса Роллера, знаменитого театрального художника XIX века, который работал над первой постановкой.

Декорации и атмосфера

Десять картин, придуманных Роллером, погружают зрителей в готические интерьеры фамильных замков, мрачные скалистые пейзажи и архитектурные фантазии средневековых монастырей. Сам Верди высоко оценил эти декорации и даже подумывал о том, чтобы использовать их для постановки «Силы судьбы» в Ковент-Гардене.

Сюжет и персонажи

Пересказать сюжет двадцать второй из двадцати шести опер Верди — задача не из легких. В нем переплетаются темы любви, крови и социальной драмы. Главная героиня, испанская аристократка Леонора, влюблена в Альваро, потомка перуанских индейцев. Оскорбленный брат Леоноры, Карлос, пытается отомстить в течение всех четырех актов.

Современники, привыкшие к запутанным романтическим либретто, считали этот сюжет «великолепной чепухой» и «испанской пародией на драму», как отмечал композитор Александр Серов. Однако определение «великолепная» безусловно относится к музыке, которая является центром оперы.

Музыкальные шедевры

Верди писал для итальянской труппы и лучших европейских певцов своего времени, которые были ангажированы русской Дирекцией Императорских театров. Он предъявлял к голосам соотечественников самые высокие требования, игнорируя климатические условия. В «Силе судьбы» каждый вокальный номер — это шедевр.

Зрителям предстоит выбор: послушать романсы несчастной Леоноры с выразительным соло виолончели, её арии перед монастырем или знаменитую «мелодию» в заключительной картине. Также стоит обратить внимание на балладу Карлоса, его арии с виртуозной кабалеттой, романсы Альваро с редкостным соло кларнета, а также дуэты между Леонорой и Альваро и драматические дуэли между Альваро и Карлосом.

Как удачно распорядилась судьба, что Петербургу понадобилась своя собственная опера Верди! Не упустите возможность увидеть это уникальное произведение на сцене Мариинского театра.