Сила соблазна: жанр «ню» от классицизма до модерна. Лекция 18+
Сила соблазна: жанр «ню» от классицизма до модерна. Лекция 18+

Сила соблазна: жанр «ню» от классицизма до модерна. Лекция 18+

Возраст 18+
О концерте/спектакле

Лекция «Современные оттенки ню-живописи» в Москве

Когда средневековая эстетика, связавшая телесность по рукам и ногам, отступила, на смену ей пришла идея всенародного почитания человеческого во всем его естестве. Этот процесс не обошелся без идеализации.

После этого возникло барокко, которое откровенно драматизировало телеса как святых, так и грешников. Искусство продолжило свою эволюцию, возвращаясь к уже известным темам телесности, однако в тот же период ню-живопись открылась в новой эстетике модерна. Здесь мы наблюдаем абьюзивную сущность модернизма, который сочетает в себе элементы кокетства и довлеющее присутствие.

О лекции

Эти и другие темы будут рассмотрены в рамках лекции, которую проведет Ирина Кустова — уважаемый историк искусства и арт-менеджер. Вы сможете услышать о волнующих событиях из жизни соблазнительного жанра и поразмыслить о его значении в контексте современного искусства.

Не пропустите

Лекция состоится в уютном зале нашего театра. Это прекрасная возможность расширить свои горизонты и узнать больше о тонкостях визуального восприятия человеческой формы в искусстве.

Расписание

19 октября
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
20:00

