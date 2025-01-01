Лекция «Современные оттенки ню-живописи» в Москве

Когда средневековая эстетика, связавшая телесность по рукам и ногам, отступила, на смену ей пришла идея всенародного почитания человеческого во всем его естестве. Этот процесс не обошелся без идеализации.

После этого возникло барокко, которое откровенно драматизировало телеса как святых, так и грешников. Искусство продолжило свою эволюцию, возвращаясь к уже известным темам телесности, однако в тот же период ню-живопись открылась в новой эстетике модерна. Здесь мы наблюдаем абьюзивную сущность модернизма, который сочетает в себе элементы кокетства и довлеющее присутствие.

О лекции

Эти и другие темы будут рассмотрены в рамках лекции, которую проведет Ирина Кустова — уважаемый историк искусства и арт-менеджер. Вы сможете услышать о волнующих событиях из жизни соблазнительного жанра и поразмыслить о его значении в контексте современного искусства.

Не пропустите

Лекция состоится в уютном зале нашего театра. Это прекрасная возможность расширить свои горизонты и узнать больше о тонкостях визуального восприятия человеческой формы в искусстве.