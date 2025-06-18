Фестиваль современного искусства Signal 2025 в Никола-Ленивце

С 14 по 18 августа 2025 года в Никола-Ленивце, крупнейшем арт-парке Европы, пройдет девятый фестиваль современного искусства, музыки и архитектуры — Signal 2025. Это событие обещает стать главным летним путешествием, наполненным творческой свободой и новыми впечатлениями.

Что ждет зрителей?

В течение четырех дней на фестивале можно будет насладиться разнообразными мероприятиями: от музыкальных выступлений до выставок современных художников. Участники смогут погрузиться в атмосферу созидания и креативности, обмениваться идеями и вдохновляться новыми формами искусства.

Почему стоит посетить?

Уникальное место: Никола-Ленивец славится своими масштабными арт-объектами и природными пейзажами, что создает неповторимую атмосферу для творчества.

Никола-Ленивец славится своими масштабными арт-объектами и природными пейзажами, что создает неповторимую атмосферу для творчества. Разнообразие направлений: Фестиваль объединяет не только музыку, но и архитектуру, визуальное искусство и перформансы, что делает его мультидисциплинарным событием.

Фестиваль объединяет не только музыку, но и архитектуру, визуальное искусство и перформансы, что делает его мультидисциплинарным событием. История фестиваля: Signal был основан в 2016 году и с тех пор стал одной из самых ожидаемых культурных событий лета.

Как добраться?

Никола-Ленивец находится в Калужской области, и добраться до него можно на автомобиле или на общественном транспорте из ближайших крупных городов. Рекомендуется заранее планировать поездку, чтобы максимально насладиться всем, что предлагает фестиваль.

Приходите и вдохновляйтесь!

Не упустите возможность стать частью этого уникального события. Signal 2025 — это не просто фестиваль, это возможность окунуться в мир современного искусства и музыки, открыть для себя новых авторов и насладиться атмосферой творчества и свободы.