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Signal 2025
Билеты от 2500₽
Киноафиша Signal 2025

Signal 2025

18+
Возраст 18+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Фестиваль современного искусства Signal 2025 в Никола-Ленивце

С 14 по 18 августа 2025 года в Никола-Ленивце, крупнейшем арт-парке Европы, пройдет девятый фестиваль современного искусства, музыки и архитектуры — Signal 2025. Это событие обещает стать главным летним путешествием, наполненным творческой свободой и новыми впечатлениями.

Что ждет зрителей?

В течение четырех дней на фестивале можно будет насладиться разнообразными мероприятиями: от музыкальных выступлений до выставок современных художников. Участники смогут погрузиться в атмосферу созидания и креативности, обмениваться идеями и вдохновляться новыми формами искусства.

Почему стоит посетить?

  • Уникальное место: Никола-Ленивец славится своими масштабными арт-объектами и природными пейзажами, что создает неповторимую атмосферу для творчества.
  • Разнообразие направлений: Фестиваль объединяет не только музыку, но и архитектуру, визуальное искусство и перформансы, что делает его мультидисциплинарным событием.
  • История фестиваля: Signal был основан в 2016 году и с тех пор стал одной из самых ожидаемых культурных событий лета.

Как добраться?

Никола-Ленивец находится в Калужской области, и добраться до него можно на автомобиле или на общественном транспорте из ближайших крупных городов. Рекомендуется заранее планировать поездку, чтобы максимально насладиться всем, что предлагает фестиваль.

Приходите и вдохновляйтесь!

Не упустите возможность стать частью этого уникального события. Signal 2025 — это не просто фестиваль, это возможность окунуться в мир современного искусства и музыки, открыть для себя новых авторов и насладиться атмосферой творчества и свободы.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 августа
Никола-Ленивец Москва, Калужская обл., Дзержинский р-н
20:00 от 2500 ₽

В ближайшие дни

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от 1390 ₽
Шансон на корабле
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Шансон
Шансон на корабле
26 июля в 19:00 Северный речной вокзал
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18 июня 2025 10:12
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