С 14 по 18 августа 2025 года в Никола-Ленивце, крупнейшем арт-парке Европы, пройдет девятый фестиваль современного искусства, музыки и архитектуры — Signal 2025. Это событие обещает стать главным летним путешествием, наполненным творческой свободой и новыми впечатлениями.
В течение четырех дней на фестивале можно будет насладиться разнообразными мероприятиями: от музыкальных выступлений до выставок современных художников. Участники смогут погрузиться в атмосферу созидания и креативности, обмениваться идеями и вдохновляться новыми формами искусства.
Никола-Ленивец находится в Калужской области, и добраться до него можно на автомобиле или на общественном транспорте из ближайших крупных городов. Рекомендуется заранее планировать поездку, чтобы максимально насладиться всем, что предлагает фестиваль.
Не упустите возможность стать частью этого уникального события. Signal 2025 — это не просто фестиваль, это возможность окунуться в мир современного искусства и музыки, открыть для себя новых авторов и насладиться атмосферой творчества и свободы.