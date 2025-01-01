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Sick Vibrations
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Sick Vibrations

18+
Возраст 18+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Концерт группы Sick Vibrations: Винтажный блюз-рок в Москве

Приглашаем всех любителей живой музыки на незабываемый концерт группы Sick Vibrations, которая представит свой уникальный стиль, объединяющий элементы блюз-рока и экспрессивного вокала. Это событие состоится в самом сердце Москвы и обещает стать ярким музыкальным событием осени!

Заряженный репертуар

Группа Sick Vibrations исполняет хиты таких легенд, как Beth Hart, Alannah Myles, Etta James, Joe Bonamassa, Led Zeppelin, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jeff Healey, Stevie Ray Vaughan и Philip Sayce. Эти исполнители вдохновляют музыкантов на создание неповторимой атмосферы, которая перенесёт зрителей в золотую эпоху блюза и рок-н-ролла.

Винтажная атмосфера и мощная энергетика

На концертах Sick Vibrations царит настоящая винтажная атмосфера. Это не просто выступление — это эмоциональное путешествие, наполненное мощной энергетикой, которое не оставит равнодушным никого. Каждый звук, каждая нота заставляют зрителей забыть о повседневной суете и погрузиться в мир музыки.

Не упустите возможность!

Не пропустите шанс стать частью этого музыкального события! Приходите заряжаться энергией и получать удовольствие от незабываемых мелодий. Следите за обновлениями и подробностями о концерте, чтобы не упустить возможность насладиться живым исполнением ваших любимых хитов.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 августа
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