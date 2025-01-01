Опера «Сицилийская вечерня» в Мариинском театре

29 октября в Концертном зале Мариинского театра состоится исполнения оперы Джузеппе Верди «Сицилийская вечерня». Начало в 19:00. Опера будет представлена на итальянском языке с синхронными титрами на русском и английском языках.

История создания

Название оперы Верди стало именем нарицательным задолго до её написания. 30 марта 1282 года Сицилия восстала против французского владычества, и эти события впоследствии стали центральной темой для произведения. Слова «сицилийская вечерня» символизируют борьбу за свободу, кровь и страдания.

Интересно, что «Сицилийская вечерня» была написана для Парижской оперы и изначально исполнялась на французском языке. Либретто заказали Эжену Скрибу, известному драматургу и одному из основоположников романтической оперы. Верди подписал контракт в 1852 году, даже не зная, о чём будет его новое произведение. Он понимал, что необходимо создать пять актов на исторический сюжет с участием народа и хоров.

Музыкальная палитра

Верди стремился придать произведению «местный колорит». В конце второго акта звучит «сицилийская» тарантелла, а знаменитая сицилиана Елены из пятого действия стала известной под именем болеро. Она обрела абсолютно испанское звучание.

При этом Верди предусмотрел возможность мгновенной адаптации оперы под итальянский стиль, не изменяя партитуру. Неудивительно, что «Сицилийская вечерня» в основном исполняется именно с итальянским либретто.

Политические мотивы

Образ Джованни Прочиды, трактованный Скрибом и Верди, является ключевым в контексте «франко-итальянского конфликта». В либретто он изображен как политэмигрант-провокатор, возвращающийся на родину, чтобы поднять восстание против французского владычества, в то время как в музыке это герой без страха и упрека. Композитор предвидел освобождение Италии, которое начнется с высадки Джузеппе Гарибальди и его «Тысячи» на Сицилии через пять лет после премьеры оперы.

Не упустите возможность побывать на этом выдающемся произведении, погрузиться в его исторический контекст и насладиться мастерством исполнения!