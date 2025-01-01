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Сицилийская вечерня
Киноафиша Сицилийская вечерня

Спектакль Сицилийская вечерня

Постановка
Мариинский театр 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Сицилийская вечерня: опера Джузеппе Верди в Мариинском театре

Язык исполнения: Итальянский (с синхронными титрами на русском и английском)

О произведении

«Сицилийская вечерня» – одна из самых известных опер Джузеппе Верди, основанная на исторических событиях, произошедших в Сицилии в 1282 году. В этот день, под звуки вечерней молитвы, местные жители восстали против французских захватчиков, что стало символом борьбы за свободу.

История создания

Интересно, что Верди написал оперу по заказу Парижской оперы, и первоначально она исполнялась на французском языке. Либретто было создано известным драматургом Эженом Скрибом, который адаптировал текст из своей предыдущей работы «Герцог Альба». Несмотря на то, что злодей в опере – французский тиран Монфор, Скриб не испытывал угрызений совести, создавая этот сюжет.

Адаптация и исполнение

Режиссером адаптации является Анна Шишкина, а светом управляет Олег Меркулов. Важную роль в создании спектакля сыграли также ассистент режиссера по сценической пластике Мария Кораблева и главный хормейстер Константин Рылов. Ответственным концертмейстером выступает Ирина Соболева.

Музыкальные особенности

Верди стремился создать оперу, которую можно было бы легко адаптировать для итальянской сцены, и это ему удалось. В результате, «Сицилийская вечерня» на итальянском языке стала популярной на мировых сценах. В произведении присутствует характерная «сицилийская» тарантелла и знаменитая сицилиана Елены, которая вошла в репертуар сопрано под именем болеро.

Тематические аспекты

Образ Джованни Прочиды, политэмигранта и провокатора, возвращающегося на родину для борьбы с французскими властями, является центральным в опере. Верди предвосхитил исторические события, такие как высадка Джузеппе Гарибальди с его «Тысячей» на Сицилии, что привело к освобождению Италии.

Не упустите возможность увидеть эту выдающуюся оперу Верди, которая объединяет в себе исторические события и глубокие человеческие эмоции!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 29 октября
Концертный зал Мариинского театра Санкт-Петербург, Писарева, 20, вход с улицы Декабристов, 37
19:00 от 1800 ₽

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