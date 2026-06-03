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Сибирский град Петров
Киноафиша Сибирский град Петров

Сибирский град Петров

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О выставке

События омской истории в новой исторической выставке в краеведческом музее

Историческая экспозиция «Сибирский град Петров» открывает перед зрителями ключевые моменты истории Омска и края. Экспозиция представлена в трех выставочных залах, каждый из которых погружает в уникальную атмосферу времени.

Петровский зал: начало истории

Петровский зал охватывает период с конца XVI века до XVIII века. Здесь можно увидеть историко-антропологические реконструкции, которые рассказывают о походе Ермака в Сибирь и подписании указа Петра I о походе И.Д. Бухгольца. Также представлены макеты Тарского острога и Омских крепостей, а также уникальные экспонаты из оружия, изобразительного искусства, документов и археологии.

Мини-экспозиция «Культура коренных народов Сибири» заслуживает особого внимания. Она посвящена тому, как Сибирь стала частью России и какие народы вошли в состав государства в XVI-XVIII вв. Здесь можно увидеть предметы быта и духовной культуры народов Алтая (шорцы, алтайцы) и северной Сибири (ханты, манси, селькупы, ненцы).

Генерал-губернаторский зал: от реформ до войны

Генерал-губернаторский зал отражает эпоху от реформы управления Сибирью М.М. Сперанского до начала Первой мировой войны. Витрины зала рассказывают о судьбах людей и историческом развитии региона. Особое внимание уделяется Сибирскому линейному казачьему войску, центр управления которого находился в Омске. Документы и фотографии передают атмосферу XIX века, а интерьер рабочего кабинета генерал-губернатора Н.Г. Казнакова подчеркивает важность его правления, когда был основан первый сибирский университет.

Также представлена информация о Первой Западно-Сибирской промышленной, лесной и сельскохозяйственной выставке, прошедшей в Омске в 1911 году.

Революционный зал: новое время

Революционный зал охватывает период от начала Первой мировой войны до современности. Здесь впервые представлены события, связанные с деятельностью знаменитых личностей, таких как А.Н. Туполев и С.П. Королев. Интерьер рабочего кабинета первого секретаря Омского обкома КПСС С.И. Манякина погружает в атмосферу того времени.

Большая часть экспозиции посвящена культурной и спортивной жизни региона. Зрители смогут узнать, как это влияние проявлялось в обществе и какие значимые события происходили в Омске.

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В других городах
Июнь
Июль
3 июня среда
10:00
Омский историко-краеведческий музей Омск, Ленина, 23а
от 80 ₽
4 июня четверг
10:00
Омский историко-краеведческий музей Омск, Ленина, 23а
от 80 ₽
5 июня пятница
10:00
Омский историко-краеведческий музей Омск, Ленина, 23а
от 80 ₽
6 июня суббота
10:00
Омский историко-краеведческий музей Омск, Ленина, 23а
от 80 ₽
7 июня воскресенье
10:00
Омский историко-краеведческий музей Омск, Ленина, 23а
от 80 ₽
8 июня понедельник
10:00
Омский историко-краеведческий музей Омск, Ленина, 23а
от 80 ₽
9 июня вторник
10:00
Омский историко-краеведческий музей Омск, Ленина, 23а
от 80 ₽
10 июня среда
10:00
Омский историко-краеведческий музей Омск, Ленина, 23а
от 80 ₽
11 июня четверг
10:00
Омский историко-краеведческий музей Омск, Ленина, 23а
от 80 ₽
12 июня пятница
10:00
Омский историко-краеведческий музей Омск, Ленина, 23а
от 80 ₽
13 июня суббота
10:00
Омский историко-краеведческий музей Омск, Ленина, 23а
от 80 ₽
14 июня воскресенье
10:00
Омский историко-краеведческий музей Омск, Ленина, 23а
от 80 ₽
15 июня понедельник
10:00
Омский историко-краеведческий музей Омск, Ленина, 23а
от 80 ₽
16 июня вторник
10:00
Омский историко-краеведческий музей Омск, Ленина, 23а
от 80 ₽
17 июня среда
10:00
Омский историко-краеведческий музей Омск, Ленина, 23а
от 80 ₽
18 июня четверг
10:00
Омский историко-краеведческий музей Омск, Ленина, 23а
от 80 ₽
19 июня пятница
10:00
Омский историко-краеведческий музей Омск, Ленина, 23а
от 80 ₽
20 июня суббота
10:00
Омский историко-краеведческий музей Омск, Ленина, 23а
от 80 ₽
21 июня воскресенье
10:00
Омский историко-краеведческий музей Омск, Ленина, 23а
от 80 ₽
22 июня понедельник
10:00
Омский историко-краеведческий музей Омск, Ленина, 23а
от 80 ₽
23 июня вторник
10:00
Омский историко-краеведческий музей Омск, Ленина, 23а
от 80 ₽
24 июня среда
10:00
Омский историко-краеведческий музей Омск, Ленина, 23а
от 80 ₽
25 июня четверг
10:00
Омский историко-краеведческий музей Омск, Ленина, 23а
от 80 ₽
26 июня пятница
10:00
Омский историко-краеведческий музей Омск, Ленина, 23а
от 80 ₽
27 июня суббота
10:00
Омский историко-краеведческий музей Омск, Ленина, 23а
от 80 ₽
28 июня воскресенье
10:00
Омский историко-краеведческий музей Омск, Ленина, 23а
от 80 ₽
29 июня понедельник
10:00
Омский историко-краеведческий музей Омск, Ленина, 23а
от 80 ₽
30 июня вторник
10:00
Омский историко-краеведческий музей Омск, Ленина, 23а
от 80 ₽
1 июля среда
10:00
Омский историко-краеведческий музей Омск, Ленина, 23а
от 80 ₽
2 июля четверг
10:00
Омский историко-краеведческий музей Омск, Ленина, 23а
от 80 ₽
3 июля пятница
10:00
Омский историко-краеведческий музей Омск, Ленина, 23а
от 80 ₽
4 июля суббота
10:00
Омский историко-краеведческий музей Омск, Ленина, 23а
от 80 ₽
5 июля воскресенье
10:00
Омский историко-краеведческий музей Омск, Ленина, 23а
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