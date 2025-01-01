Меню
Сибирская язва
Киноафиша Сибирская язва

Спектакль Сибирская язва

Постановка
Площадка «Узел» 18+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 18+

О концерте/спектакле

«Сибирская язва» — то ли роуд муви, то ли черная комедия; то ли сказка, то ли быль

Это уникальное театральное произведение, которое сочетает в себе элементы роуд муви и черной комедии. Пьеса Кати Свердловой рассказывает о трех необычных персонажах, которые отправляются в путешествие по извивающейся дороге, отражая тем самым сложные и порой комичные отношения между собой.

О спектакле

Режиссура постановки принадлежит Егору Закреничному, который также исполняет одну из ролей. В спектакле принимают участие талантливые актеры: Екатерина Кулеш, Ольга Иванова, Алексей Вдовин и Сержук Андреев. Каждый из них привносит в свои образы уникальную энергетику, благодаря чему зритель может по-настоящему погрузиться в атмосферу происходящего на сцене.

Команда

  • Режиссер: Егор Закреничный
  • Художник: Алиса Феос
  • Продюсер: Маша Пушка

Почему стоит посмотреть?

Спектакль не только развлекает, но и заставляет задуматься о природе человеческих отношений. Смешение жанров делает его интересным для широкой аудитории, а актерская игра оставляет незабываемое впечатление. Не упустите возможность увидеть «Кривую историю» и открыть для себя новые грани театрального искусства!

