Спектакль Сибирь моя. Ансамбль танца Сибири им. М.С. Годенко

Сибирь моя. Ансамбль танца Сибири им. М.С. Годенко
6+
О спектакле

Гастрольный концерт Красноярского государственного академического ансамбля танца Сибири

В Уральском центре народного искусства пройдет гастрольный концерт Красноярского государственного академического ансамбля танца Сибири имени Михаила Годенко. В программе зрителей ожидают хореографические сюиты, миниатюры и шуточные номера, демонстрирующие виртуозное мастерство артистов и богатство русской культуры.

Артисты представят лучшие номера из репертуара, включая постановки «Сибирь моя», «Красный яр» и «Танец с ложками и берестой». На сцену выйдут 42 талантливых исполнителя, каждый из которых вносит свой уникальный вклад в творчество коллектива. Концерт станет приятным сюрпризом для ценителей народного танца и хореографического искусства.

Программа концерта

В программе концерта «Сибирь моя» — самые яркие постановки, отражающие красоту Красноярского края. Зрители смогут насладиться хореографическими сюитами, трогательными миниатюрами и забавными номерами:

  • Хореографическая сюита «Сибирь моя»
  • Казачий пляс «Красный яр»
  • Шуточный танец «На птичьем дворе»
  • Хореографическая миниатюра «На скамейке»
  • Завораживающий хоровод «Сибирский лирический»
  • Захватывающий «Танец с ложками и берестой»

О ансамбле танца Сибири

Ансамбль танца Сибири имени М. С. Годенко — это не просто коллектив, а настоящая живая история, продолжающая вдохновлять и восхищать поколения зрителей. Коллектив заслужил статус одного из самых выдающихся хореографических ансамблей страны. Он является лауреатом международных, всесоюзных и всероссийских фестивалей и конкурсов.

В 1991 году ансамблю было присвоено имя Михаила Семёновича Годенко в память о заслугах знаменитого хореографа и бессменного руководителя с 1963 по 1991 год. В 1995 году коллектив получил почётное звание академического, а в 2009 году — статус особо ценного объекта культурного наследия Красноярского края. В 2021 году ансамбль удостоился благодарности Президента Российской Федерации за значительный вклад в развитие отечественной культуры и искусства.

В других городах
Апрель
2 апреля четверг
19:00
Уральский центр народного искусства им. Родыгина Екатеринбург, просп. Космонавтов, 23
от 1000 ₽

