Спектакль Сибирь моя. Ансамбль танца Сибири им. М.С. Годенко

Гастрольный концерт Красноярского государственного академического ансамбля танца Сибири

В Уральском центре народного искусства пройдет гастрольный концерт Красноярского государственного академического ансамбля танца Сибири имени Михаила Годенко. В программе зрителей ожидают хореографические сюиты, миниатюры и шуточные номера, демонстрирующие виртуозное мастерство артистов и богатство русской культуры.

Артисты представят лучшие номера из репертуара, включая постановки «Сибирь моя», «Красный яр» и «Танец с ложками и берестой». На сцену выйдут 42 талантливых исполнителя, каждый из которых вносит свой уникальный вклад в творчество коллектива. Концерт станет приятным сюрпризом для ценителей народного танца и хореографического искусства.

Программа концерта

В программе концерта «Сибирь моя» — самые яркие постановки, отражающие красоту Красноярского края. Зрители смогут насладиться хореографическими сюитами, трогательными миниатюрами и забавными номерами:

Хореографическая сюита «Сибирь моя»

Казачий пляс «Красный яр»

Шуточный танец «На птичьем дворе»

Хореографическая миниатюра «На скамейке»

Завораживающий хоровод «Сибирский лирический»

Захватывающий «Танец с ложками и берестой»

О ансамбле танца Сибири

Ансамбль танца Сибири имени М. С. Годенко — это не просто коллектив, а настоящая живая история, продолжающая вдохновлять и восхищать поколения зрителей. Коллектив заслужил статус одного из самых выдающихся хореографических ансамблей страны. Он является лауреатом международных, всесоюзных и всероссийских фестивалей и конкурсов.

В 1991 году ансамблю было присвоено имя Михаила Семёновича Годенко в память о заслугах знаменитого хореографа и бессменного руководителя с 1963 по 1991 год. В 1995 году коллектив получил почётное звание академического, а в 2009 году — статус особо ценного объекта культурного наследия Красноярского края. В 2021 году ансамбль удостоился благодарности Президента Российской Федерации за значительный вклад в развитие отечественной культуры и искусства.