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Сибель Кёсе и квартет Алексея Черемизова
Билеты от 2000₽
Киноафиша Сибель Кёсе и квартет Алексея Черемизова

Сибель Кёсе и квартет Алексея Черемизова

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте

Сибель Кёсе и Алексей Черемизов: джаз под звездами

В джаз-клубе Игоря Бутмана в Москве пройдет выступление турецкой джазовой певицы Сибель Кёсе и квартета Алексея Черемизова. Это событие станет настоящим праздником для любителей джазовой музыки.

Загадка Сибель Кёсе

Сибель Кёсе – талантливая исполнительница, известная своим уникальным подходом к классическим джазовым хитам. Ее выступления всегда наполняют атмосферу теплоты и неповторимого шарма, благодаря чему она уже завоевала сердца зрителей в разных уголках мира.

Квартет Алексея Черемизова

Квартет под руководством Алексея Черемизова привносит в выступление богатую палитру звуков, соединяя традиционный джаз с современными элементами. Их музыкальный диалог обещает быть ярким и эмоциональным, что не оставит равнодушными даже самых искушенных слушателей.

Что ожидать от концерта

Концерт представляет собой живое джазовое выступление, включающее множество любимых джазовых хитов. Это отличный шанс насладиться бессмертными мелодиями и уникальными интерпретациями в исполнении профессионалов сцены.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события, которое подарит вам незабываемые эмоции и придаст вашему вечеру особую атмосферу.

Купить билет на концерт Сибель Кёсе и квартет Алексея Черемизова

Помощь с билетами
Август
22 августа суббота
19:30
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
от 2000 ₽
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Фотографии

Сибель Кёсе и квартет Алексея Черемизова

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