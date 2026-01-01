Си-джем Лето 2026: концерт-марафон

Большой студенческий фестиваль «Си-Джем ЛЕТО» в Москве

Концертные программы студенческих ансамблей обещают настоящий праздник музыки. 15 разнохарактерных коллективов, яркие солисты и талантливые исполнители представят разнообразный стилистический спектр: от традиционного свинга и современного концептуального джаза до джазовой трансформации классики и рока. Зрители смогут насладиться тремя часами превосходной музыки в одном из лучших джазовых клубов Москвы!

Каждый учебный год студия «C-Jam Club» проводит концерт-марафон своих творческих коллективов по клубным площадкам столицы. Традиционное завершающее событие – это большой студенческий фестиваль «Си-Джем ЛЕТО», который пройдет в Клубе Алексея Козлова.

Молодежная джазовая студия «C-Jam Club» существует уже 22 года и является уникальным учебным заведением, где можно сочетать серьезные занятия музыкой с учебой в вузе или работой. Выпускники студии активно участвуют в множестве профессиональных музыкальных проектов на московской клубной сцене. Здесь работают известные джазовые музыканты и педагоги, а также представлены все инструменты джаза. Студия предлагает обучение как любителям, так и профессионалам других стилистических направлений по исполнительскому искусству и теории джазовой и современной инструментальной музыки.

Фестиваль «Си-Джем ЛЕТО» – это открытое мероприятие. Студия приглашает всех, кто любит музыку, а также тех, кто подумывает о продолжении музыкального образования или хочет научиться играть «с нуля». На концерте у вас будет возможность записаться на прослушивания и начать занятия в студии в новом учебном году.