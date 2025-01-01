Меню
Швейк
Киноафиша Швейк

Спектакль Швейк

12+
Возраст 12+

О спектакле

История бравого солдата Швейка в Театральной Долине

«Война войной, а обед по расписанию», - говаривал бравый солдат Йозеф Швейк, отправляясь в окопы Первой мировой войны. Этот маленький человек стал символом находчивости, юмора и неисправимого оптимизма на фоне разрушений империй в начале 20-го века.

История шалопая Швейка

В спектакле раскрывается история целеустремленного и фантастически смешного чеха по фамилии Швейк. Его судьба, на первый взгляд, полна горечи и безжалостности. Однако наш герой, не теряя своего остроумия, сталкивается с неразрешимыми задачами, которые он решает с игривостью и уникальным чувством юмора.

Факты о спектакле

Спектакль основан на знаменитом романе Ярослава Гашека, который до сих пор остается актуальным, вызывая улыбку даже в самые трудные времена. Интересный факт: роман «Солдаты Швейка» был написан в 1923 году и с тех пор стал классикой мировой литературы.

Не упустите возможность окунуться в мир, где даже в самых сложных ситуациях можно найти место для смеха и остроумия. Швейк - это не просто герой, это символ жизнелюбия и стойкости в любых обстоятельствах.

Купить билет на спектакль Швейк

Декабрь
Январь
15 декабря понедельник
19:30
Подвал бродячей собаки Санкт-Петербург, Итальянская, 4
от 1300 ₽
5 января понедельник
19:00
Театральная долина Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., 70
от 1300 ₽

Фотографии

Швейк Швейк Швейк Швейк

