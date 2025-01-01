В Московском открытом театре кукол состоится премьера спектакля по пьесе Александра Островского «Шутники». Режиссером постановки выступает Анна Коонен, известная своими яркими и нестандартными интерпретациями классики.
«Шутники» — это комедия, в которой Островский поднимает важные социальные вопросы через призму юмора и сатиры. Действие разворачивается вокруг забавных и порой абсурдных ситуаций, в которые попадают герои, стремясь найти свое место в жизни.
