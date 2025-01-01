Меню
Киноафиша Шутники

Шутники

Постановка
Московский открытый театр кукол 12+
Возраст 12+
О концерте/спектакле

Спектакль «Шутники» по пьесе Александра Островского в Московском открытом театре кукол

В Московском открытом театре кукол состоится премьера спектакля по пьесе Александра Островского «Шутники». Режиссером постановки выступает Анна Коонен, известная своими яркими и нестандартными интерпретациями классики.

О спектакле

«Шутники» — это комедия, в которой Островский поднимает важные социальные вопросы через призму юмора и сатиры. Действие разворачивается вокруг забавных и порой абсурдных ситуаций, в которые попадают герои, стремясь найти свое место в жизни.

Интересные факты

  • Пьеса была написана в 1850 году и до сих пор остается актуальной благодаря своей теме о человеческих отношениях и общественных норм.
  • Анна Коонен — обладательница нескольких театральных премий, включая «Золотую маску», за свои работы в области куколоделия и театральной режиссуры.

Расписание

15 октября
Московский открытый театр кукол Москва, Пестовский пер., 2
19:00 от 2000 ₽

