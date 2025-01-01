Спектакль «Шутники» по пьесе Александра Островского в Московском открытом театре кукол

В Московском открытом театре кукол состоится премьера спектакля по пьесе Александра Островского «Шутники». Режиссером постановки выступает Анна Коонен, известная своими яркими и нестандартными интерпретациями классики.

О спектакле

«Шутники» — это комедия, в которой Островский поднимает важные социальные вопросы через призму юмора и сатиры. Действие разворачивается вокруг забавных и порой абсурдных ситуаций, в которые попадают герои, стремясь найти свое место в жизни.

Интересные факты

Пьеса была написана в 1850 году и до сих пор остается актуальной благодаря своей теме о человеческих отношениях и общественных норм.

Анна Коонен — обладательница нескольких театральных премий, включая «Золотую маску», за свои работы в области куколоделия и театральной режиссуры.

Билеты

Билеты на спектакль уже в продаже. Рекомендуем заранее забронировать места, чтобы гарантировать себе участие в этом театральном событии.