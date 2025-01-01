Меню
Шутники
Киноафиша Шутники

Спектакль Шутники

Постановка
Новый драматический театр 12+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+
О концерте/спектакле

Игра судьбы: трагикомедия о человеческом достоинстве

Постановка раскрывает историю о простых людях, столкнувшихся с переменами, когда деньги и обман становятся новыми правилами жизни. На фоне надвигающегося рынка герои пытаются не только выжить, но и сохранить свою честь, душевное тепло и моральные принципы.

Сюжет

Бедный отставной чиновник Оброшенов, отец двух красавиц-дочерей, изо всех сил старается справиться с бедностью и унижением. Однако его жизнь становится полем для жестокой шутки: несколько пройдох решают «повеселить» себя, подкинув ему куклу с внушительной суммой денег. Эта игра не только рушит его привычный мир, но и заставляет героев бороться за право быть людьми в эпоху, где искренность и достоинство ставятся под сомнение.

Темы и актуальность

Пьеса остаётся современным размышлением о том, как перемены в обществе проверяют человеческую природу на прочность. Это история о том, как под натиском обстоятельств и чужих забав проявляется сила духа, а также слабости и пороки.

Особенности постановки

  • Тонкое сочетание трагедии и комедии, подчеркивающее контрасты жизни.
  • Живые персонажи, в которых зрители могут узнать себя или окружающих.
  • Атмосфера эпохи, переданная через детали костюмов и сценографии.

Этот спектакль напоминает о важности сохранять человеческое лицо даже в самые трудные времена.

Режиссер
Вячеслав Долгачев
В ролях
Дмитрий Шиляев
Екатерина Демакова
Анастасия Безбородова
Наталья Гришагина
Евгений Рубин

Расписание

16 октября
Новый драматический театр Москва, Проходчиков, 2
19:00 от 800 ₽

