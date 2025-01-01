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Шутники
Киноафиша Шутники

Спектакль Шутники

Бытовой, жизнеподобный психологический театр
Постановка
Русская антреприза им. Андрея Миронова 18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Классика русского театра на сцене театра имени Миронова

«Шутники» — одна из лучших и самых прозрачных комедий классика русского театра А.Н. Островского. Действие спектакля разворачивается в Замоскворечье в середине 60-х годов XIX века. Эта пьеса почти не имеет современной сценической истории, но именно её Островский назвал среди произведений, которые должны быть в репертуаре любого русского театра.

Сюжет и интриги
В «Шутниках» переплетаются страстная любовь богатого, но немолодого купца (фамилия Хрюков) к доброй и гордой, но бедной девушке и интриги, которые почти сводят с ума главного героя — отставного чиновника Оброшенова. Здесь присутствуют как безобидные, так и опасные розыгрыши, а также растратчики казенных денег. Островский и режиссёр ставят перед зрителями современные вопросы: бедность не порок, но настоящую свободу могут дать только деньги. Как человеческое счастье может зависеть от трехсот рублей?

Романтическая комедия
Спектакль полон романтики и теплоты. В нём найдётся место для чести, любви и достоинства, что делает его не жестоким, а живым и трепетным.

Признание актеров
За исполнение роли Павла Прохоровича Оброшенова Заслуженный артист России Сергей Барковский был удостоен Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой Софит». Актриса Ксения Каталымова, сыгравшая Анну Павловну, получила диплом на этой же премии.

Музыка и поэзия
В спектакле звучат куплеты с использованием стихотворения Г.Р. Державина и романс «Я люблю вас так безумно» из репертуара В. Козина, что добавляет особую атмосферу и глубину.

Режиссер
Юрий Цуркану
В ролях
Сергей Барковский
Сергей Барковский
Ксения Каталымова
Ксения Каталымова
Владимир Матвеев
Владимир Матвеев
Владимир Крылов
Владимир Крылов
Марианна Мокшина-Бычковская

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 14 сентября
Русская антреприза им. Андрея Миронова Санкт-Петербург, Большой просп. П.С., 75/35
19:00 от 1100 ₽

Фотографии

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