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Шутки из ведра
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Шутки из ведра

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Импровизация в действии: вечер комедии без сценария

Приглашаем вас на уникальное шоу, где зрители становятся соавторами! Перед началом представления каждый гость может придумать темы, записать их на листочках и бросить в ведро. Опытные комики на сцене выберут эти темы и создадут на их основе незабываемые импровизационные номера.

Что можно ожидать?

Каждое выступление – это сюрприз! Иногда шутки вызывают громкий смех, а иногда – легкий кринж. Но одно можно сказать точно: скучать не придется. Все выступления проходят в формате «без заготовок» – только «хардкор» и чистая импровизация!

Полезная информация

Двери открываются за полчаса до начала шоу. Мы рекомендуем приходить заранее, чтобы спокойно занять свои места и успеть сделать заказ в баре. Обратите внимание: после начала представления бар прекращает свою работу.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного процесса! Приходите и наслаждайтесь вечером смеха и неожиданных поворотов!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 13 августа
Standup Spot Екатеринбург, Вайнера, 10, ТЦ «Успенский», 5 этаж
20:00 от 300 ₽

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