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Шутки из ведра
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Шутки из ведра

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Импровизационное шоу: хардкорный юмор на сцене

Готовы к вечеру, полному неожиданностей? На нашем импровизационном шоу зрители становятся не только зрителями, но и непосредственными участниками! Перед началом представления каждый из вас может придумать тему, записать ее на листочке и бросить в ведро. Затем опытные комики на сцене вытягивают эти темы и импровизируют, создавая уникальные сценки. Это шоу – настоящее испытание для комиков и бесконечный источник веселья для зрителей!

Что ожидать?

Каждое представление непредсказуемо: иногда шутки вызывают смех до слез, иногда – неловкость, но скучать не придется точно! Здесь нет заготовок, только чистый хардкор и остроумие. Шоу обещает стать настоящим приключением для любителей живого юмора.

Важная информация

Двери открываются за полчаса до начала представления. Рекомендуем приходить заранее, чтобы спокойно занять свои места и успеть что-то заказать в баре. Обратите внимание: после начала шоу бар прекращает свою работу, так что не упустите возможность насладиться напитками перед началом!

Не пропустите шанс стать частью этого увлекательного опыта! Ожидаем вас на нашем импровизационном шоу!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 23 июля
Standup Spot Екатеринбург, Вайнера, 10, ТЦ «Успенский», 5 этаж
20:00 от 300 ₽

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