Шутки из корзины
Киноафиша Шутки из корзины

Шутки из корзины

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Комедийное шоу "Импровизация на товарах маркетплейса"

Приготовьтесь к невероятному вечеру смеха! Комики нашего шоу представят вам уникальный формат: они расскажут об необычных товарах, которые можно найти на маркетплейсах, посредством остроумных импровизационных шуток.

Что вас ждет?

Каждый вечер наши мастера юмора удивляют зрителей не только своими шутками, но и тем, как креативно они могут представить вещи, о которых вы, возможно, даже не подозревали. Забудьте о будничном — на сцене вас ждут оригинальные образы и неожиданные повороты!

Вас не оставят равнодушными

После шоу, если вас заинтересует какой-то товар, помните: комики не несут ответственности за ваши желания! Это просто шутка, но кто знает, возможно, у вас возникнет желание расширить свои покупки до уровня "за гранью" обычного.

Необычные факты о спектакле

Каждый спектакль — это не просто комедия, но и увлекательное шоу для всей семьи. Зрители смогут стать частью действа, активно взаимодействуя с комиками. Творческий подход и свежие идеи гарантируют отличное настроение и незабываемые впечатления!

Не упустите возможность окунуться в мир юмора и креатива. Приходите на наше комедийное шоу, где смешное соседствует с обычным, а смех становится лучшим оружием против рутины!

Расписание

В других городах

Екатеринбург, 4 сентября
Pravda Bar Екатеринбург, Шейнкмана, 90
20:00 от 300 ₽

В ближайшие дни

Горячий Jazz
0+
Джаз
Горячий Jazz
24 октября в 20:00 Свердловская филармония
от 1500 ₽
Шоу Легенды: Coldplay, RHChP, Linkin Park
18+
Рок
Шоу Легенды: Coldplay, RHChP, Linkin Park
21 сентября в 18:00 Свобода
от 800 ₽
Rock-трибьют
12+
Рок
Rock-трибьют
26 сентября в 19:00 Театр эстрады
от 600 ₽
