Шутки из корзины

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О концерте/спектакле

Импровизация на маркетплейсах: новое шоу от комиков

Кажется, вы уже видели всё на маркетплейсах? Но наши комики нашли для вас нечто невероятное! Они готовы удивить вас не только своими шутками, но и оригинальными товарами, которые вы вряд ли ожидали увидеть. Приготовьтесь к вечеру, полному смеха и неожиданных открытий!

Что вас ждет на сцене?

Комики представят уникальное шоу, где каждое выступление наполнено импровизационными шутками на тему самых экзотических товаров. От палки для битья крапивы до неожиданных гаджетов — зрители увидят, как обыденные вещи могут стать источником вдохновения для юмора.

Не упустите шанс!

После шоу у вас будет возможность приобрести понравившиеся товары. Но помните: комики не несут ответственности за ваши покупки! Это будет не только вечер смеха, но и шанс взглянуть на привычные вещи с новой стороны.

Интересные факты

Импровизация — это не просто стиль выступления, а настоящее искусство. Многие комики начинают свои карьеры именно с импровизационных шоу, где каждый вечер — это новая история. Не упустите возможность стать частью этого волшебного мира!

Не забудьте приходить с хорошим настроением и готовностью смеяться — вас ждет незабываемый вечер!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 24 июля
Pravda Bar Екатеринбург, Шейнкмана, 90
20:00 от 300 ₽

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