Спектакль Шутки Чехова

Чехов. Известный и незнакомый

Уважаемые дамы и господа! Уважаемая публика!

Прошу прощения за маленькое, минуты на две-три, предисловие. «Пари» — это неизвестный Чехов. Кого ни спрошу: помните ли рассказ «Пари», никто и вспомнить не может. Наверное, и вовсе этот рассказ не читали. А зря. Это рассказ-притча. Это необычный Чехов. Настолько необычный, что многие скажут: это — не Чехов. Однако ошибутся, ибо авторский мир Антона Павловича действительно необозрим. Лукавый взгляд сквозь пенсне как бы дразнит нас: то, что ждешь от меня, — не получишь, а получишь то, что не ждешь.

Неожиданность рассказа «Пари»

Рассказ «Пари» — неожиданный рассказ Чехова. А впрочем, почему неожиданный? Ведь назвав свой знаменитый поток шедевров — «Пестрые рассказы», автор прежде всего настаивает на ПЕСТРОТЕ, а значит, готовит наше восприятие к самому сногсшибательному диапазону. В том-то вся и штука, господа, что рассказ «Пари» — это тот же Чехов, это та же рука Мастера, тот же лапидарный стиль, находящийся в родственных отношениях с талантом. И как бы чужд, не казался ЭТОТ Чехов ТОМУ Чехову, которого мы все знаем и любим, нам придется воистину открыть для себя в нем еще и еще такое, за что мы полюбим его еще больше.

Мое вмешательство в творчество Чехова

Именно такие чувства я испытал, когда решился на страшное действие — немножко дописать Чехова при перетаскивании его прозы на сцену. Да, да, не пугайтесь, именно дописать. Ах, простите меня, Антон Павлович, ах, простите… Может быть, меня оправдает только тот факт, что в пьесе «Пари» (по рассказу «Пари») весь Ваш текст дословно, скрупулезно сохранен. А вот за остальные мои домыслы к Вашей блестящей прозе ответственность несу уже я. А теперь бедный зритель пусть попробует сам догадаться, где Чехов, а где ваш покорный слуга, пусть, пусть попробует…

Вторая часть спектакля — «Юбилей»

Вторая часть нашего спектакля — знаменитый «Юбилей». Шутка в одном действии» — так сам Антон Павлович определил жанр этой фантастической комедии характеров, где реальность быстро превращается в абсурд, а чеховский юмор — одна из вершин непревзойденного чеховского мастерства. Мне кажется, «Юбилей» — это шедевр чеховской драматургии, — именно поэтому его можно ставить только с блестящими актерами, для которых чувство филигранной формы и одновременное существование в гротеске, фарсе и психологизме — не проблема, а упоение игрой — норма, приносящая зрителю исключительное наслаждение.

Приглашение на спектакль

Ждем вас на спектакле «Шутки Чехова. Из жизни банкиров и их жен»!