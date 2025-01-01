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Шутки Чехова
Киноафиша Шутки Чехова

Спектакль Шутки Чехова

16+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Водевиль «Шутки Чехова»

Сибирский камерный театр «13 трамвай» приглашает на яркий комедийный водевиль «Шутки Чехова», основанный на рассказах Антона Павловича Чехова «Предложение» и «Медведь». Это спектакль о человеческих слабостях, абсурдности общественных норм и вечных вопросах любви и взаимопонимания.

О спектакле

Комедийные сюжеты погружают зрителей в атмосферу помещичьей жизни XIX века, где в одной комнате страсти кипят не хуже, чем на дуэльном поле. Простое предложение руки и сердца может обернуться бурной словесной схваткой, а требование вернуть долг неожиданно перерастет в романтические чувства. Водевиль раскрывает тонкий юмор Чехова и с блеском высмеивает нелепые нормы того времени.

Известные новосибирские артисты наполнят сцену динамикой, иронией и живыми эмоциями, превращая каждую сцену в миниатюрную пьесу о человеческой натуре.

Не пропустите этот захватывающий спектакль, полный чеховского юмора и тонкой сатиры!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 14 сентября
13 трамвай Новосибирск, Дуси Ковальчук, 179/2
18:00 от 500 ₽

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