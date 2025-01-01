Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Шутки Чехова
Билеты от 0₽
Киноафиша Шутки Чехова

Спектакль Шутки Чехова

Постановка
Театр мимики и жеста 6+
Режиссер Юрий Стромов
Продолжительность 1 час 20 минут без антракта
Возраст 6+
Билеты от 0₽

О спектакле

«Шутки Чехова» в Театре мимики и жеста

Театр мимики и жеста приглашает вас на уникальный спектакль «Шутки Чехова», режиссированный Юрием Стромовым. Сценографию и костюмы для этой увлекательной постановки создала талантливая Светлана Литвинова.

Участники спектакля

В спектакле примут участие:

  • Сергей Соцердотский
  • Антон Пушкарев
  • Никита Мареев
  • Екатерина Маликова
  • Ирина Боровская
  • Александр Овсянкин

Что вас ждет

В повседневной погоне за благополучием и счастьем мы часто утрачиваем истинные смыслы жизни. Мы не замечаем друг друга, не слышим и не воспринимаем близких. Не пора ли остановиться и взглянуть на себя со стороны?

Ответ на этот вопрос предложат бессмертные одноактные комедийные пьесы Антона Павловича Чехова, которые артистично воплотят молодые исполнители на сцене. Эти пьесы полны мудрой иронии и доброго юмора, позволяя зрителям взглянуть на жизнь с улыбкой и глубокой искренностью.

Не упустите возможность провести вечер в обществе искусства и смеха, ведь Его Величество СМЕХ всегда актуален и незаменим.

Купить билет на спектакль Шутки Чехова

Помощь с билетами
Декабрь
19 декабря пятница
19:00
Театр мимики и жеста Москва, Измайловский б-р, 41

В ближайшие дни

На всякого мудреца довольно простоты
12+
Комедия
На всякого мудреца довольно простоты
28 января в 19:00 Губернский театр
от 1000 ₽
Вальс-Бостон
16+
Мюзикл
Вальс-Бостон
27 января в 19:00 КЦ «Москвич»
от 1500 ₽
Дорожные истории
12+
Драма Иммерсивный
Дорожные истории
28 декабря в 14:00 Театр Гоголя
от 1500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше