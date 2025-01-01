«Шутки Чехова» в Театре мимики и жеста

Театр мимики и жеста приглашает вас на уникальный спектакль «Шутки Чехова», режиссированный Юрием Стромовым. Сценографию и костюмы для этой увлекательной постановки создала талантливая Светлана Литвинова.

Участники спектакля

В спектакле примут участие:

Сергей Соцердотский

Антон Пушкарев

Никита Мареев

Екатерина Маликова

Ирина Боровская

Александр Овсянкин

Что вас ждет

В повседневной погоне за благополучием и счастьем мы часто утрачиваем истинные смыслы жизни. Мы не замечаем друг друга, не слышим и не воспринимаем близких. Не пора ли остановиться и взглянуть на себя со стороны?

Ответ на этот вопрос предложат бессмертные одноактные комедийные пьесы Антона Павловича Чехова, которые артистично воплотят молодые исполнители на сцене. Эти пьесы полны мудрой иронии и доброго юмора, позволяя зрителям взглянуть на жизнь с улыбкой и глубокой искренностью.

Не упустите возможность провести вечер в обществе искусства и смеха, ведь Его Величество СМЕХ всегда актуален и незаменим.