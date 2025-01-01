Спектакль Шутейные сказки

Спектакль по мотивам ахрангельских сказов Степана Писахова

Этот спектакль станет настоящим подарком для всей семьи! Вдохновленные сказами Степана Писахова, создатели предлагают зрителям погрузиться в мир волшебных историй, наполненных добрым юмором, народной мудростью и живыми образами, свойственными поморскому фольклору. Вместе с актерами вы отправитесь в путешествие по удивительным небылицам, где каждый сможет дать волю своему воображению и создать невероятные выдумки и веселые песни.

Особенности спектакля

Сказки Писахова — это миниатюры, в которых поэзия и живой язык смешиваются с лирическими моментами и веселыми поворотами сюжета. Музыкальное оформление спектакля включает народные песни северных областей, а сценография вдохновлена уникальной Мезенской росписью.

Режиссер и актеры

Режиссер: Наталья Уполовникова

Актеры: Олег Горсков, Александр Спицын, Виталий Хаджиев, Рушана Шамсутдинова

Рекомендации

Рекомендуется к просмотру зрителям от 6 лет.