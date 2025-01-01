Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Шутейные сказки
Киноафиша Шутейные сказки

Спектакль Шутейные сказки

Постановка
Ерундопель-театр 6+
Продолжительность 1 час
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Спектакль по мотивам ахрангельских сказов Степана Писахова

Этот спектакль станет настоящим подарком для всей семьи! Вдохновленные сказами Степана Писахова, создатели предлагают зрителям погрузиться в мир волшебных историй, наполненных добрым юмором, народной мудростью и живыми образами, свойственными поморскому фольклору. Вместе с актерами вы отправитесь в путешествие по удивительным небылицам, где каждый сможет дать волю своему воображению и создать невероятные выдумки и веселые песни.

Особенности спектакля

Сказки Писахова — это миниатюры, в которых поэзия и живой язык смешиваются с лирическими моментами и веселыми поворотами сюжета. Музыкальное оформление спектакля включает народные песни северных областей, а сценография вдохновлена уникальной Мезенской росписью.

Режиссер и актеры

Режиссер: Наталья Уполовникова
Актеры: Олег Горсков, Александр Спицын, Виталий Хаджиев, Рушана Шамсутдинова

Рекомендации

Рекомендуется к просмотру зрителям от 6 лет.

Режиссер
Наталья Уполовникова
В ролях
Олег Горсков
Рушана Шамсутдинова
Александр Спицын
Виталий Хаджиев

Купить билет на спектакль Шутейные сказки

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
5 октября воскресенье
13:00
Ерундопель-театр Санкт-Петербург, Лиговский просп., 53
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Квест «Ван Хельсинг»
12+
Перформанс Иммерсивный
Квест «Ван Хельсинг»
20 ноября в 19:30 «Взаперти» на Казначейской
от 6600 ₽
Квест «Скуби Ду»
6+
Иммерсивный
Квест «Скуби Ду»
14 октября в 10:45 «Взаперти» на Казначейской
от 6600 ₽
Квест «Испытания Анубиса»
12+
Перформанс Иммерсивный
Квест «Испытания Анубиса»
24 сентября в 18:45 «Взаперти» на Казанской
от 8600 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше