Спектакль Шутейные рассказы

«Шутейные рассказы» Вячеслава Шишкова в Губернском театре

Спектакль, основанный на остроумных и самобытных историях из цикла «Шутейные рассказы» Вячеслава Шишкова, обещает стать настоящим событием для любителей театра. В программе представлены такие произведения, как «Настюха», «Усекновение головы», «Сенцо» и «Спектакль в селе Огрызово».

Погружение в крестьянский быт

Картины русской деревни начала ХХ века переносят зрителей в мир крестьянского быта, наполненного яркими характерами и народной мудростью. Спектакль изобилует комическими ситуациями, в которых скрывается тонкая сатира и искренняя любовь к простому человеку. Это позволяет зрителям не только насладиться юмором, но и задуматься о глубоком смысле происходящего.

Семейный просмотр

Спектакль рекомендован к семейному просмотру. Он создаст атмосферу тепла и уюта, что идеально подходит для совместного времяпрепровождения с близкими.

Поддержка проекта

Проект реализован при поддержке Правительства Воронежской области и АНО «Образ будущего» с софинансированием Фонда Сергея Безрукова. Это подчеркивает важность культурных инициатив в нашем обществе.

Не упустите возможность стать частью этого театрального события!