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Шутейные рассказы
Билеты от 1000₽
Киноафиша Шутейные рассказы

Спектакль Шутейные рассказы

Постановка
Губернский театр 12+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

«Шутейные рассказы» Вячеслава Шишкова в Губернском театре

Спектакль, основанный на остроумных и самобытных историях из цикла «Шутейные рассказы» Вячеслава Шишкова, обещает стать настоящим событием для любителей театра. В программе представлены такие произведения, как «Настюха», «Усекновение головы», «Сенцо» и «Спектакль в селе Огрызово».

Погружение в крестьянский быт

Картины русской деревни начала ХХ века переносят зрителей в мир крестьянского быта, наполненного яркими характерами и народной мудростью. Спектакль изобилует комическими ситуациями, в которых скрывается тонкая сатира и искренняя любовь к простому человеку. Это позволяет зрителям не только насладиться юмором, но и задуматься о глубоком смысле происходящего.

Семейный просмотр

Спектакль рекомендован к семейному просмотру. Он создаст атмосферу тепла и уюта, что идеально подходит для совместного времяпрепровождения с близкими.

Поддержка проекта

Проект реализован при поддержке Правительства Воронежской области и АНО «Образ будущего» с софинансированием Фонда Сергея Безрукова. Это подчеркивает важность культурных инициатив в нашем обществе.

Не упустите возможность стать частью этого театрального события!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 октября
Губернский театр Москва, Волгоградский просп., 121
19:00 от 1000 ₽

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