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Шут. Шахерезада
Киноафиша Шут. Шахерезада

Спектакль Шут. Шахерезада

Одноактные балеты на музыку русских классиков
Постановка
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского 12+
Режиссер Алексей Мирошниченко
Продолжительность 2 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Балет «Шахерезада» на IX Международном фестивале современной хореографии Context

IX Международный фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva представляет балет «Шахерезада», вдохновленный неповторимой культурой Востока. Спектакль рассказывает историю одной из самых удивительных женщин ХХ века — последней императрицы Ирана, Фарах Пехлеви.

Хореограф и история создания

Балет поставлен хореографом Алексеем Мирошниченко специально для Дианы Вишневой. Интересно, что «Шахерезада» изначально был написан Сергеем Прокофьевым в 1914 году по заказу Сергея Дягилева на основе сборника народных сказок Пермской губернии. Проект был вдохновлен успехом «Весны священной» Игоря Стравинского.

Возрождение классики

Премьера оригинального спектакля состоялась в 1921 году, и он был тепло встречен в Париже и Лондоне. Однако после этого «Шут» на долгие годы выпал из поля зрения балетного сообщества. Лишь спустя 90 лет, на новом витке истории, к нему обратился Алексей Мирошниченко. Он создал новую хореографию на основе либретто Прокофьева, исполняемую в декорациях и костюмах, воссозданных по эскизам Михаила Ларионова.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль на фестивале, который обещает стать настоящим событием в мире современного театра и хореографии.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 1 октября
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского Пермь, Петропавловская, 25а
19:00 от 500 ₽

Фотографии

Шут. Шахерезада Шут. Шахерезада Шут. Шахерезада Шут. Шахерезада Шут. Шахерезада Шут. Шахерезада Шут. Шахерезада Шут. Шахерезада Шут. Шахерезада Шут. Шахерезада Шут. Шахерезада

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