Спектакль Шут. Шахерезада

IX Международный фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva представляет балет «Шахерезада», вдохновленный неповторимой культурой Востока. Спектакль рассказывает историю одной из самых удивительных женщин ХХ века — последней императрицы Ирана, Фарах Пехлеви.
Балет поставлен хореографом Алексеем Мирошниченко специально для Дианы Вишневой. Интересно, что «Шахерезада» изначально был написан Сергеем Прокофьевым в 1914 году по заказу Сергея Дягилева на основе сборника народных сказок Пермской губернии. Проект был вдохновлен успехом «Весны священной» Игоря Стравинского.
Премьера оригинального спектакля состоялась в 1921 году, и он был тепло встречен в Париже и Лондоне. Однако после этого «Шут» на долгие годы выпал из поля зрения балетного сообщества. Лишь спустя 90 лет, на новом витке истории, к нему обратился Алексей Мирошниченко. Он создал новую хореографию на основе либретто Прокофьева, исполняемую в декорациях и костюмах, воссозданных по эскизам Михаила Ларионова.
Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль на фестивале, который обещает стать настоящим событием в мире современного театра и хореографии.