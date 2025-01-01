Меню
Шурале. История одной семьи
Киноафиша Шурале. История одной семьи

Спектакль Шурале. История одной семьи

Постановка
Театр юных зрителей им. Брянцева 12+
Возраст 12+

О спектакле

Премьера спектакля «Шурале. История одной семьи» в ТЮЗе имени Брянцева

ТЮЗ имени Брянцева готовит захватывающую премьеру — спектакль «Шурале. История одной семьи». Это произведение обещает стать ярким событием в театральной жизни города.

Команда постановки

Спектакль ставит талантливый режиссер Тимур Кулов, который также является автором инсценировки. Сценографию и костюмы разработала Николь Кламперт, известная своим оригинальным подходом к визуальному оформлению. Художник по свету Владимир Коваленко создаст атмосферу, которая погрузит зрителей в мир спектакля.

Музыка и пластика

Музыкальное оформление осуществили Павел Сафронов и Вадим Маевский, чьи композиции звучат в лучших театрах страны. За пластикой актеров следит педагог Анвар Либабов, что добавляет динамики и выразительности выступлениям. Композитор Миляуша Хайруллина и хореограф Нурбек Батуллин также внесут свой вклад в создание уникального спектакля.

Визуальные эффекты

Создание видеопроекций и других визуальных эффектов возложено на талантливого Александра Малышева, что обещает зрителям незабываемые визуальные впечатления.

Не упустите возможность стать частью этой увлекательной истории. «Шурале. История одной семьи» — это спектакль, который не оставит вас равнодушными!

Декабрь
25 декабря четверг
12:00
Театр юных зрителей им. Брянцева Санкт-Петербург, Пионерская пл., 1
от 1100 ₽
17:00
Театр юных зрителей им. Брянцева Санкт-Петербург, Пионерская пл., 1
от 1100 ₽

