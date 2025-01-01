Меню
Шура
Билеты от 8500₽
Киноафиша Шура

Шура

18+
Возраст 18+
Билеты от 8500₽

О концерте

Шура вновь на сцене ресторана Petter!

В ресторанном баре Petter вновь зазвучит музыка короля эпатажа — Шуры! Этот экстравагантный певец поп-эстрады, известный своим ярким стилем и уникальным голосом, готов подарить зрителям незабываемый вечер.

Камерная атмосфера для уникального опыта

Камерная обстановка бара Petter создает идеальные условия для того, чтобы погрузиться в мир творчества Шуры. Приятное оформление зала и уютная атмосфера позволят вам насладиться каждым мгновением концерта.

Гастрономические удовольствия

Кроме музыки, ресторан предложит лучшие вина и гастрономические шедевры от шеф-повара. Это значит, что вы сможете не только насладиться живым выступлением, но и побаловать себя изысканными блюдами.

Не упустите шанс!

Такую возможность прикоснуться к прекрасному нельзя упускать! Билеты на концерт уже доступны для покупки на сайте бара Petter. Не упустите шанс стать частью этого удивительного вечера!

До встречи на концерте!

Февраль
26 февраля четверг
22:00
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
от 8500 ₽

