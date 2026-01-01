Шура. Юбилейный концерт

Юбилейный концерт Шуры в Краснодаре

Творческая площадка «Порт 219» с гордостью анонсирует юбилейный концерт певца Шуры, который славится своими мощными и дерзкими выступлениями. Этот вечер обещает быть незабываемым для всех поклонников поп-эстрады.

Знаменитые хиты и новые композиции

На концерте прозвучат самые популярные хиты Шуры: «Твори добро», «Холодная луна», «Не верь слезам» и «Отшумели летние дожди». Кроме того, артист представит новые песни, которые обязательно порадуют зрителей.

Легенда 90-х

Шура — не просто певец, это настоящая легенда 90-х, король эпатажа и один из самых экстравагантных исполнителей нашего времени. В честь своего 50-летия он готовит большую праздничную программу, чтобы отпраздновать этот важный для него юбилей на сцене.

Присоединяйтесь к празднику!

Ждем вас на этом уникальном концерте, где можно не только насладиться любимыми песнями, но и ощутить атмосферу ярких шоу и живого общения с артистом!