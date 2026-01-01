Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Шура. Юбилейный концерт
Киноафиша Шура. Юбилейный концерт

Шура. Юбилейный концерт

16+
Возраст 16+

О концерте

Юбилейный концерт Шуры в Краснодаре

Творческая площадка «Порт 219» с гордостью анонсирует юбилейный концерт певца Шуры, который славится своими мощными и дерзкими выступлениями. Этот вечер обещает быть незабываемым для всех поклонников поп-эстрады.

Знаменитые хиты и новые композиции

На концерте прозвучат самые популярные хиты Шуры: «Твори добро», «Холодная луна», «Не верь слезам» и «Отшумели летние дожди». Кроме того, артист представит новые песни, которые обязательно порадуют зрителей.

Легенда 90-х

Шура — не просто певец, это настоящая легенда 90-х, король эпатажа и один из самых экстравагантных исполнителей нашего времени. В честь своего 50-летия он готовит большую праздничную программу, чтобы отпраздновать этот важный для него юбилей на сцене.

Присоединяйтесь к празднику!

Ждем вас на этом уникальном концерте, где можно не только насладиться любимыми песнями, но и ощутить атмосферу ярких шоу и живого общения с артистом!

Купить билет на концерт Шура. Юбилейный концерт

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
4 апреля суббота
19:00
Творческая площадка «Порт 219» Краснодар, Вишняковой, 1/10, стр. 2
от 2500 ₽

В ближайшие дни

Джованни Баттиста Перголези. Стабат Матер
6+
Классическая музыка
Джованни Баттиста Перголези. Стабат Матер
20 марта в 19:00 Филармония им. Пономаренко
Билеты
Крематорий
12+
Рок
Крематорий
19 марта в 19:00 Краснодарский ДК железнодорожников
от 2800 ₽
Стендап-тиндер
16+
Юмор
Стендап-тиндер
24 марта в 20:00 Ринго
от 300 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше