Шура. Юбилейный концерт

Юбилейный концерт Шуры: 50 лет на сцене!

Шура — это имя, знакомое каждому, кто хоть раз слышал его хиты. В этом году он отмечает юбилей — 50 лет! В честь этой знаменательной даты состоится живой юбилейный концерт, где артист представит свою праздничную программу.

Мощно, дерзко и от души

Шура — настоящая легенда 90-х, король эпатажа и один из самых экстравагантных певцов поп-эстрады. Его выступления всегда яркие и запоминающиеся, а песни — настоящие хиты, которые любят и поют до сих пор.

Лучшие хиты и новые композиции

На концерте прозвучат любимые песни из юности: «Твори Добро», «Холодная луна», «Не верь слезам», «Отшумели летние дожди» и многие другие. Кроме того, зрители смогут насладиться новыми композициями артиста.

Когда и где?

Ждем вас на этот незабываемый вечер! Сбор гостей начинается в 19:00. Не упустите возможность стать частью этого грандиозного события!