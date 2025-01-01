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Шура. Юбилейный концерт
Киноафиша Шура. Юбилейный концерт

Шура. Юбилейный концерт

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Юбилейный концерт Шуры: 50 лет на сцене!

Шура — это имя, знакомое каждому, кто хоть раз слышал его хиты. В этом году он отмечает юбилей — 50 лет! В честь этой знаменательной даты состоится живой юбилейный концерт, где артист представит свою праздничную программу.

Мощно, дерзко и от души

Шура — настоящая легенда 90-х, король эпатажа и один из самых экстравагантных певцов поп-эстрады. Его выступления всегда яркие и запоминающиеся, а песни — настоящие хиты, которые любят и поют до сих пор.

Лучшие хиты и новые композиции

На концерте прозвучат любимые песни из юности: «Твори Добро», «Холодная луна», «Не верь слезам», «Отшумели летние дожди» и многие другие. Кроме того, зрители смогут насладиться новыми композициями артиста.

Когда и где?

Ждем вас на этот незабываемый вечер! Сбор гостей начинается в 19:00. Не упустите возможность стать частью этого грандиозного события!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Уфа, 25 октября
Тинькофф-холл Уфа, 50-летия Октября, 19
19:00 от 2000 ₽
Самара, 9 ноября
Максимилианс Самара, Московское ш., 4, корп. 14, ТЦ «Скала», 1 этаж
19:00 от 2200 ₽
Екатеринбург, 16 ноября
Максимилианс Екатеринбург, Куйбышева, 44д, World Trade Center Ekaterinburg
19:00 от 2500 ₽
Казань, 23 ноября
Максимилианс Казань, Спартаковская, 6, ТЦ Suvar Plaza, 1 этаж
19:00 от 2500 ₽

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