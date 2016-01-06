Меню
Шура. Рождественская встреча
Билеты от 4700₽
Киноафиша Шура. Рождественская встреча

Шура. Рождественская встреча

16+
Возраст 16+
Билеты от 4700₽

О концерте

Шура: Король эпатажа вновь на сцене

16 Тонн готовится к грандиозному празднику — концерт самого яркого представителя русской поп-музыки Шуры. Это событие станет настоящим торжеством любимых песен в самое волшебное время года!

История успеха

Шура, переехав в Москву с тремя песнями в багаже, быстро завоевал сердца зрителей. Всего через год он стал желанным артистом московских клубов. Спустя два года его выступления заполнили Кремлевский Дворец, а клипы — эфиры всех телеканалов. Сегодня, спустя более 20 лет, пятидесятитысячный стадион вновь поет вместе с ним «Твори добро». Его шоу продолжают бить рекорды по количеству просмотров, и он остается любимым гостем клубной сцены.

Концерт, наполненный энергией

На концерте в 16 Тонн Шура порадует зрителей как проверенными хитами, так и новыми композициями. Живое исполнение с участием талантливых музыкантов создаст тот самый уникальный звук, который запоминается навсегда. Жемчужины его репертуара по-прежнему вызывают радость и наполняют смыслом каждый момент.

Не упустите возможность!

Не стоит верить слезам — все возвращается. Шура вновь устроит настоящий праздник добра и света. Не пропустите этот уникальный концерт, где живет истинная энергия музыки!

Купить билет на концерт Шура. Рождественская встреча

Январь
6 января вторник
20:00
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
от 4700 ₽

