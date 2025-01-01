Меню
Шура. Праздничный концерт
Шура. Праздничный концерт

Шура. Праздничный концерт

Концерт Шуры к 8 марта в Москве

Весна настала, и вместе с ней приходит любовь! Самый яркий и эпатажный артист российской эстрады, легенда 90-х — ШУРА — приглашает вас на новую праздничную концертную программу.

Живой звук и любимые хиты Шуры

На концерте вас ждет только живой звук и самые любимые хиты артиста. Это уникальная возможность окунуться в атмосферу веселья и ностальгии. Шура известен своим зажигательным стилем и харизмой, которые не оставят равнодушными ни одного зрителя.

Не упустите шанс!

Приготовьтесь к незабываемой вечеринке! Встречаемся в клубе Base, где каждый сможет насладиться магией живого исполнения и непревзойденной энергетикой Шуры. Не упустите шанс стать частью этого яркого события!

Март
6 марта пятница
20:00
Base Club Москва, Орджоникидзе, 11, стр. 1
от 2000 ₽

