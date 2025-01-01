Шура. Новогодний концерт

3 января на сцене бара «Руки Вверх!» пройдет зажигательный концерт известного артиста 90-х Шуры. Это отличный способ продолжить новогодние праздники и насладиться легендарными хитами, которые звучали на танцполах нашей юности.
На концерте вы услышите любимые песни Шуры, такие как «Твори добро», «Холодная луна», «Не верь слезам», «Отшумели летние дожди» и многие другие. Эти мелодии подарят вам незабываемые моменты ностальгии и веселья!
Не упустите возможность занять самые лучшие места! Сбор гостей начнется в 18:00, а сам концерт стартует в 19:00. Имейте в виду: обслуживание во время концерта будет ограничено, а акции и скидки бара не действуют.
Бронь стола предоставляется на время концерта до 21:00. Опция продолжения отдыха доступна, если дополнительно зарезервировать стол. Обратите внимание, что места за столом и танцпол не являются депозитными. Указанная сумма за столом — это просто посадочное место.
Начните Новый 2026 год с энергией и позитивом, имея возможность весело провести время за любимой музыкой!