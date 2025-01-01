Меню
Шура. Новогодний концерт
Билеты от 4000₽
Шура. Новогодний концерт

Шура. Новогодний концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 4000₽

О концерте

Шура с новогодним концертом на сцене Руки Вверх!

3 января на сцене бара «Руки Вверх!» пройдет зажигательный концерт известного артиста 90-х Шуры. Это отличный способ продолжить новогодние праздники и насладиться легендарными хитами, которые звучали на танцполах нашей юности.

Музыка, которую мы любим

На концерте вы услышите любимые песни Шуры, такие как «Твори добро», «Холодная луна», «Не верь слезам», «Отшумели летние дожди» и многие другие. Эти мелодии подарят вам незабываемые моменты ностальгии и веселья!

Приходите пораньше!

Не упустите возможность занять самые лучшие места! Сбор гостей начнется в 18:00, а сам концерт стартует в 19:00. Имейте в виду: обслуживание во время концерта будет ограничено, а акции и скидки бара не действуют.

Условия посещения

Бронь стола предоставляется на время концерта до 21:00. Опция продолжения отдыха доступна, если дополнительно зарезервировать стол. Обратите внимание, что места за столом и танцпол не являются депозитными. Указанная сумма за столом — это просто посадочное место.

Важно знать

  • Вход строго 18+.
  • Если вы выглядите моложе, приготовьте паспорт для проверки.
  • Дресс-код: не допускаются спортивные штаны.
  • Посещение мероприятия может быть отказано при состоянии сильного опьянения.

Начните Новый 2026 год с энергией и позитивом, имея возможность весело провести время за любимой музыкой!

Купить билет на концерт Шура. Новогодний концерт

Январь
3 января суббота
19:00
Руки вверх! Москва, Тверская, 22, БЦ Summit
от 4000 ₽

