Шура-50! Юбилейный концерт

Юбилейный концерт Шуры: Погружение в 90-е

Мощно, дерзко, ярко и от всей души — это про него! Шура, легенда 90-х и король эпатажа, готов порадовать своих поклонников большим юбилейным Live концертом в честь своего 50-летия на сцене.

Лучшие хиты и новые композиции

В программе концерта прозвучат его самые популярные песни, такие как: «Твори добро», «Холодная луна», «Не верь слезам» и «Отшумели летние дожди». Это уникальная возможность не только вспомнить молодость, но и насладиться новыми композициями, которые Шура приготовил для своих зрителей.

Не упустите шанс!

Приходите и проведите этот незабываемый вечер с нами. Это будет настоящая музыкальная феерия, полная эмоций и воспоминаний!