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Билеты
Шура-50! Юбилейный концерт
Билеты от 2500₽
Киноафиша Шура-50! Юбилейный концерт

Шура-50! Юбилейный концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Юбилейный концерт Шуры: Погружение в 90-е

Мощно, дерзко, ярко и от всей души — это про него! Шура, легенда 90-х и король эпатажа, готов порадовать своих поклонников большим юбилейным Live концертом в честь своего 50-летия на сцене.

Лучшие хиты и новые композиции

В программе концерта прозвучат его самые популярные песни, такие как: «Твори добро», «Холодная луна», «Не верь слезам» и «Отшумели летние дожди». Это уникальная возможность не только вспомнить молодость, но и насладиться новыми композициями, которые Шура приготовил для своих зрителей.

Не упустите шанс!

Приходите и проведите этот незабываемый вечер с нами. Это будет настоящая музыкальная феерия, полная эмоций и воспоминаний!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 сентября
1930 Moscow Москва, Партийный пер., 1, корп. 6
20:00 от 2500 ₽

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