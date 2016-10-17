Меню
16+
Возраст 16+
О концерте/спектакле

Шура в клубе «16 Тонн»: праздник добра и света

Король эпатажа и феномен русской поп-музыки, певец Шура, вновь радует своих поклонников! Он выступит в клубе «16 Тонн» с большим концертом, который обещает стать настоящим событием этого романтичного времени года. В программе — любимые песни, которые принесут радость и свет в сердца зрителей.

Творческий путь Шуры

Шура — это не просто артист, а целая эпоха. Переехав в Москву с тремя песнями в багаже, он смог превратиться из молодого исполнителя в звезду. Его первое выступление в Кремлевском Дворце, состоявшееся всего через два года после начала карьеры, стало настоящим культурным событием. В капроновых чулках он поразил зрителей и стал популярным благодаря провокационным клипам, которые заполонили все телеканалы.

Современное творчество

Прошло более 20 лет, а Шура продолжает радовать публику. Его песни, такие как «Твори добро», до сих пор звучат на стадионах, собирая множество поклонников. Живой состав музыкантов на концертах создает идеальное звучание, а новые композиции артиста несут такой же заряд положительных эмоций, как и проверенные временем хиты.

Не упустите возможность насладиться выступлением

Шура — желанный гость любого клуба, и его возвращение в «16 Тонн» обещает подарить незабываемые моменты всем зрителям. Приглашаем вас разделить этот праздник добра и света, ведь как говорится, не стоит верить слезам — все возвращается!

Купить билет на концерт Шура. 50! Праздник продолжается!

Помощь с билетами
Октябрь
17 октября пятница
20:00
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
от 4500 ₽

