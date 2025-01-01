Шура — 50! Большой Юбилейный концерт

Не упустите возможность стать частью исторического события! В честь своего 50-летия легенда 90-х, король эпатажа и один из самых экстравагантных певцов поп-эстрады Шура проведет Большой Юбилейный LIVE концерт.
В этот вечер вас ожидает мощное и дерзкое шоу, в котором прозвучат лучшие хиты Шуры, такие как:
Кроме того, зрители смогут услышать новые композиции, которые уже успели завоевать сердца поклонников.
Не забудьте, что сбор гостей начнется в 19:00. Приходите заранее, чтобы насладиться атмосферой и зарядиться позитивом перед началом концерта.
Ждем вас провести этот незабываемый вечер вместе с Шурой и его музыкой, которая останется в ваших сердцах на долгое время!