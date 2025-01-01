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Шура — 50! Большой Юбилейный концерт
Киноафиша Шура — 50! Большой Юбилейный концерт

Шура — 50! Большой Юбилейный концерт

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Юбилейный концерт Шуры в Санкт-Петербурге: 50 лет эпатажа и музыки

Не упустите возможность стать частью исторического события! В честь своего 50-летия легенда 90-х, король эпатажа и один из самых экстравагантных певцов поп-эстрады Шура проведет Большой Юбилейный LIVE концерт.

Яркая программа вечера

В этот вечер вас ожидает мощное и дерзкое шоу, в котором прозвучат лучшие хиты Шуры, такие как:

  • «Твори Добро»
  • «Холодная луна»
  • «Не верь слезам»
  • «Отшумели летние дожди»

Кроме того, зрители смогут услышать новые композиции, которые уже успели завоевать сердца поклонников.

Когда и где

Не забудьте, что сбор гостей начнется в 19:00. Приходите заранее, чтобы насладиться атмосферой и зарядиться позитивом перед началом концерта.

Ждем вас провести этот незабываемый вечер вместе с Шурой и его музыкой, которая останется в ваших сердцах на долгое время!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 10 октября
МТС Live Холл Санкт-Петербург Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118, 1 этаж
20:00 от 2500 ₽

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