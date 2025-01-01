Спектакль Шумный творческий вечер. Борис Павлович

Шумный творческий вечер с Борисом Павловичем: посвящение поэту Льву Рубинштейну

Театральные зрители, у вас есть уникальная возможность погрузиться в мир поэзии и творчества на специальном вечере, который пройдет в Шуме под руководством Бориса Павловича. В этот раз программа будет полностью посвящена выдающемуся поэту и концептуалисту Льву Рубинштейну.

Лев Рубинштейн: классик и наблюдатель

Лев Семенович Рубинштейн — фигура уникальная. Он не только занимает прочное место в пантеоне поэтов, но и является заметным наблюдателем повседневности, собирателем «случаев из языка». Мастера концептуальности, собравшего вокруг себя множество поклонников и единомышленников.

Личные воспоминания

Борис Павлович делится личными воспоминаниями: «Мне бесконечно повезло: я был знаком с Львом Семеновичем. Мы привозили его в Вятку, пели с ним песни». Эти слова подчеркивают значимость Рубинштейна для многих, и, конечно, для самого Бориса. Он также упоминает, что поставил три спектакля по его текстам, последнее из которых состоялось за два месяца до гибели поэта.

Что вас ждет на вечере

Вечер обещает быть укранен значительными моментами творчества Рубинштейна: Борис Павлович продемонстрирует настоящие карточки из «Большой картотеки», а также исполнит песни и танцы, в частности «И вот я здесь».

Не упустите возможность стать частью этого личного и важного события. Вдохновляйтесь поэзией, общайтесь с единомышленниками и погружайтесь в атмосферу творчества, которое остаётся актуальным и значимым и сегодня.