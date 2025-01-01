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Шуман. Виолончельный концерт
Киноафиша Шуман. Виолончельный концерт

Шуман. Виолончельный концерт

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Великие творения ярких представителей романтизма XIX века. Постижение глубин человеческого сердца с Шуманом — от контрастной и драматичной увертюры до совершенного «пения» виолончели в исполнении солиста Василия Степанова. И облекающий волнение души в стройную форму эталон французского симфонизма Франка. Исполнители: Василий Степанов (виолончель) Дирижёр — Дмитрий Филатов Уральский молодёжный симфонический оркестр В программе: Франк Симфония ре минор Шуман Концерт для виолончели с оркестром ля минор Шуман Увертюра «Манфред»

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 19 сентября
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
19:00 от 1400 ₽

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