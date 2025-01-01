Шуман. Виолончельный концерт

Великие творения ярких представителей романтизма XIX века. Постижение глубин человеческого сердца с Шуманом — от контрастной и драматичной увертюры до совершенного «пения» виолончели в исполнении солиста Василия Степанова. И облекающий волнение души в стройную форму эталон французского симфонизма Франка. Исполнители: Василий Степанов (виолончель) Дирижёр — Дмитрий Филатов Уральский молодёжный симфонический оркестр В программе: Франк Симфония ре минор Шуман Концерт для виолончели с оркестром ля минор Шуман Увертюра «Манфред»