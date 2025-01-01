Меню
Шум за сценой
Билеты от 1000₽
Киноафиша Шум за сценой

Спектакль Шум за сценой

Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Шум за сценой» в Театре им. Булгакова

Приглашаем вас на уникальное театральное событие! Спектакль «Шум за сценой» состоится 15 ноября в 19:00 в Музее-театре «Булгаковский Дом». Спектакль основан на пьесе Майкла Фрейна, погружает зрителей в закулисную жизнь театра, наполненную яркими персонажами и интригующими сценическими конфликтами.

О чем спектакль?

«Шум за сценой» — это остроумная комедия, исследующая, как личные амбиции актеров и интриги между ними влияют на процесс создания спектакля. Оказавшись в завораживающем мире театральной кухни, зрители увидят, как профессиональные отношения могут перерасти в нечто большее, а творческий процесс полон неожиданных поворотов.

Приходите на спектакль «Шум за сценой» — это шанс не только увидеть увлекательное представление, но и стать частью оживленного культурного обмена!

Купить билет на спектакль Шум за сценой

Ноябрь
15 ноября суббота
19:00
Театр им. Булгакова Москва, Б.Садовая, 10, Дом Булгакова, вход в арку, 1 этаж
от 1000 ₽

