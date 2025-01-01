Спектакль «Шум за сценой» в Театре им. Булгакова

Приглашаем вас на уникальное театральное событие! Спектакль «Шум за сценой» состоится 15 ноября в 19:00 в Музее-театре «Булгаковский Дом». Спектакль основан на пьесе Майкла Фрейна, погружает зрителей в закулисную жизнь театра, наполненную яркими персонажами и интригующими сценическими конфликтами.

О чем спектакль?

«Шум за сценой» — это остроумная комедия, исследующая, как личные амбиции актеров и интриги между ними влияют на процесс создания спектакля. Оказавшись в завораживающем мире театральной кухни, зрители увидят, как профессиональные отношения могут перерасти в нечто большее, а творческий процесс полон неожиданных поворотов.

Приходите на спектакль «Шум за сценой» — это шанс не только увидеть увлекательное представление, но и стать частью оживленного культурного обмена!